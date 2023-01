Natalia Sánchez recuerda cómo vivió su "peor nochevieja" y hace balance del año: "La vida nos regaló una segunda oportunidad"

Nochevieja es una fecha llena de tradiciones. Desde las campanadas, las uvas a los mejores estilismos de la televisión, nadie puede perdérselos. De la misma manera, en las redes sociales muchos famosos aprovechan para hacer sus clásicos posados en familia. Ejemplo de ellos es el de Natalia Sánchez y Marc Clotet junto a sus pequeños.

La familia formada por los intérpretes llevan desde 2019 celebrando el año de nuevo desde el mismo lugar y con el mismo estilo: ella con jersey de color rojo y sombrero de lana, él con cuello alto negro, al igual que sus dos hijos, Lia y Neo, de tres y dos años respectivamente.

Sin embargo, estas navidades, la actriz ha querido compartir el motivo por el cual el año pasado no pudo hacer la fotografía: "Cómo es la vida. El año pasado, sin duda, fue el peor Fin de Año de toda mi vida y aún no puedo pensar en ello sin que se me salten las lágrimas", ha confesado la artista. Y es que comenzó en el 2022 en la UCI pediátrica junto a su hermana y su cuñado, debido a un problema de salud de su sobrino.

Si bien ha preferido no dar detalles sobre el motivo por el que el pequeño estuvo ingresado, ha asegurado que nunca antes había sentido "tanto miedo y tanto dolor en el corazón". Por ello, un año después hace un balance de la situación y no se esconde en agradecer a todos los que le ayudaron: "Gracias a la vida, al cielo y, sobre todo, a nuestra bendita sanidad pública, por habernos devuelto a nuestro niño con más fuerza que nunca y sano como una manzana".

Por eso esta nueva entrada de año la hace llena de ilusión y deseando a sus seguidores que se encuentren "pasando por una situación difícil" todo lo mejor posible: "La vida, el año pasado, nos regaló una segunda oportunidad que no pienso olvidar jamás y este 2023, nos permite entrar en él, desde el salón de casa, con salud y mucho amor".