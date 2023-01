Mónica Carrillo ha acudido a su Elche natal a celebrar la Nochevieja y darle la bienvenida al nuevo año. Y, con gran alegría, se reunió con sus amigas del instituto "por primera vez en muchos años", pero desgraciadamente empezaron el 2023 con una mala noticia: la muerte del marido de su amiga Pili, lo cual las hizo tener que encontrarse en el tanatorio.

Así lo ha contado la presentadora de Antena 3 noticias, que el pasado mes de noviembre también tuvo que despedirse de una amiga que falleció repentinamente: "Cuando la vida golpea, no suele avisar. Vivan, intenten ser felices y hacer felices a quienes les rodean".

Este lunes, con una imagen en la que aparece sentada en una terraza junto a sus amigas del instituto, a las cuales llamaban "Las Rumberas", ha vuelto a reflexionar sobre la vida al tener que enfrentarse al duro momento de una de ellas. "Este año nuestra Nochevieja iba a ser distinta. Por primera vez en muchos años, coincidiríamos en Elche y eso ya convertía la fecha en algo aún más especial", aseguró en su publicación.

"Sabemos que la vida no avisa y que la mayoría de veces que sucede algo -bueno o malo- nos atropella. Esta vez no iba a ser una excepción. El 31 de diciembre a Rodrigo la vida le arrolló mientras bailaba y celebraba con su familia y amigos. Cayó desplomado y ahí terminó todo", contó, en referencia al marido de su amiga Pili. "Lo último que esperábamos era empezar este 1 de enero en el tanatorio, ese lugar que no cierra los festivos, aunque la mayoría de las veces se nos olvide".

"Allí me reencontré con Merce, Rebe, Cris, Eva, Tere, Isa y Maje. Estábamos todas junto a Pili, a quien Rodri deja viuda y con dos niños: Rodrigo y Guillermo", continuó contando la periodista. "El zarpazo ha sido terrible y cruel, pero quiero destacar el baño de cariño que he vivido estos dos días".

"He visto a Pili arropada por muchas personas entre las que están mis amigas y me ha reconfortado. Me he sentido muy orgullosa de ellas porque aquellas niñas del Instituto número 4 se han convertido en mujeres que se siguen apoyando en las buenas y en las malas", defendió Mónica Carrillo. "Sé que las muestras de cariño son un bálsamo que no podrán evitar el dolor por la pérdida de un marido, un padre, pero he visto a Pili emocionada con cada abrazo que recibía. Ojalá todos esos besos sirvan de consuelo en este duro momento. Al final, solo nos queda eso. El amor es lo único que nos salva".