Elena Huelva se apoya en sus seguidores ante el difícil comienzo de año que está viviendo: "Os quiero"

Elena Huelva siempre demuestra su positivismo y esperanza. No en vano, su lema -y el título de su libro- es "mis ganas ganan". Y, sin duda, parte de esta fuerza la consigue gracias a tener cerca a su familia, pero también el incansable apoyo de sus seguidores, especialmente en momentos complicados como los que está viviendo a comienzo de 2023.

"Yo ya he ganado", "Fuck cáncer" o "seguimos" son algunos de los hashtags que utiliza la influencer, que lleva meses visibilizando su enfermedad, el sarcoma de Ewing que padece desde los 16 años. De hecho, su historia ha alcanzado a miles de personas, entre las que se incluyen rostros como Patricia Conde, Ana Obregón, Manuel Carrasco o Aitana.

Por ello, el indiscutible apoyo de sus más de 780.000 seguidores de Instagram es algo que la reconforta y es algo que valora muy positivamente de este 2022, tal y como escribió en su última publicación.

"Ha sido un año lleno de cosas buenas, es la realidad, a pesar de todo, a pesar de que en agosto mi vida se derrumbara poco a poco y que este mes de diciembre me dijeran lo peor que le pueden decir a una persona", escribió. "Me quedo con un 2022 bonito, lleno de experiencias, momentos, amor y personas maravillosas. Y aquí seguiremos… ¡Siempre! 2023, ojalá me sorprendas".

Sin embargo, parece que ha comenzado el año de forma complicada y sus seguidores están atentos a la última hora de su salud. "Está siendo un día bastante difícil, mañana sé que estaré mejor", escribió este domingo 1 de enero en un story. Y no ha sido hasta este martes por la tarde cuando la sevillana de 21 años ha publicado otro mensaje en el que simplemente ponía "Os quiero".

'Story' de Elena Huelva. INSTAGRAM

Esta escueta frase ha hecho que muchos seguidores se preocuparan por ella y la convirtieran en trending topic en Twitter por los mensajes de usuarios que estaban pendientes de su estado de salud.