Leticia Sabater habla de su carrera musical en 'Sálvame': "Mientras haya una panda de inadaptados como yo, seguiré"

Sálvame ha llevado a su plató a Leticia Sabater en su último programa del año. La artista ha visitado el plató de Telecinco para hablar de una de las parejas de los colaboradores, con quien habría estado. No obstante, ha aprovechado para sincerarse sobre su forma de ser y su carrera.

Quien publica un villancico subido de tono cada año, tiene cerrados muchos conciertos ya para 2023. "Eres como Rosalía ya", le ha indicado Kiko Matamoros. A raíz de sus declaraciones en una de las últimas entrevistas que ha concedido, Terelu Campos le ha preguntado sobre por qué se considera una persona incomprendida.

"Cuando digo que soy una inadaptada lo digo en el aspecto de que a mí no me gusta cumplir las normas. Me gusta crear y no ser un borrego", ha declarado. "Mientras haya una panda de inadaptados como yo, seguiré", ha asegurado.

"Llevo muchos años de profesión y he tocado todos los palos: he hecho cine, he presentado, he hecho teatro... Y ahora llevo 12 años como cantante y la verdad es que estoy muy contenta", ha contado. Además, ha revelado que, al cambiar de domicilio, ha cambiado su situación económica.

"Ha sido cambiar de casa y que me entre pasta por todos lados. Es verdad lo de la energía. Cuando te cambias de casa, cambia", ha contado la invitada. "No se me puede tratar de tonta, porque no lo soy", ha indicado por las críticas que suele recibir. En cuanto a sus videoclips de "doble sentido", ha declarado que le "gusta sorprender al público".

Por otro lado, no ha querido revelar el dinero que gana, pero ha garantizado que le va "muy bien". En cuanto a con quién habría tenido algo, la respuesta ha sido Pipi Estrada. "Le tiraba los tejos a todo el mundo", ha declarado. "Yo no voy a decir si pasó algo o no", ha añadido.