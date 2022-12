Simón Pérez y Silvia Charro eran son asesores financieros que acapararon las pantallas de todo el mundo al viralizarse con un vídeo en YouTube donde analizaban cuestiones relacionadas con las hipotecas y la economía en general.

Pero no fue por el contenido del vídeo por el cual se hicieron virales, sino porque se presentaban un un estado de ebriedad bastante considerado. Uno de los datos que ofrecían en su comunicado estaba relacionado con el contrato de hipotecas fijas.

Este vídeo se publicó en 2017 y, cinco años después, parece que va a haber que darle la razón a estos dos expertos. Pues, lo que ellos estudiaron con datos futuros acerca de estos pagos, se ha hecho realidad.

La pareja ha ofrecido una entrevista para El periódico de España, en la que hablan de su estado en la grabación, su predicción acertada sobre las hipotecas y su vida actual.

Peréz comenta que contactaron con un periodista para grabar este vídeo. "Nos fuimos a comer sobre las dos de la tarde y se nos alargó la sobremesa hasta las doce de la noche, tiempo en el que estuvimos bebiendo mucho", son sus primeras declaraciones.

Tras ello, se fueron al bingo y asegura que "durmieron poco". "Al día siguiente, el cámara nos dijo que el vídeo no salió bien y que había que repetirlo. Yo en ese momento no me percaté, porque nos conocíamos desde hacía mucho tiempo. Pero con el tiempo me di cuenta de que aquello fue una emboscada", alega.

"Sabemos que en aquel medio hubo una reunión para ver si lo publicaban o no, y decidieron publicarlo igualmente. Ellos vieron el morbo y el vídeo se hizo viral", declara Charro.

Después de que el vídeo se viralicase, ambos afirma que pasaron una "temporada realmente mala": "Perdimos el trabajo y todo lo que teníamos. Ganábamos más de 5.000 euros al mes y teníamos unos gastos de unos 3.500. De repente, dejamos de tener dinero para asumir esos gastos".

Y, tras afrontar diversos problemas psicológico, el abandono por parte de familiares y amigos, Simón Pérez y Silvia Charro rehicieron su vida. "Actualmente estamos plantando marihuana en Macedonia del Norte", confirman a la prensa.

Un dato inesperado pero verídico, pues la pareja trabaja para una empresa que se llama Green Capital. "Son plantaciones de interior, por lo que podemos sacar cuatro cosechas al año. Tenemos 20.000 plantas, una cifra que pensamos ampliar. Nosotros plantamos y lo proporcionamos a los distribuidores de la industria farmacéutica", explican.

Así pues, si todo sale como esperan con este trabajo, aseguran que su situación financiera volverá a ser la misma que antes de hacerse virales y que su consejo actualmente acerca de las hipotecas es "no hipotecarse y no comprar".

"Esperamos que las subidas de tipos de interés provoquen un reventón en el mercado inmobiliario y una crisis de deuda en bancos, países, personas y empresas, como en 2008. Se vienen cosas chungas", concluyen.