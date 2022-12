Zapeando ha dedicado su programa de este viernes a la Navidad. Entre juego y juego, los colaboradores han contado alguna historia acerca de estas fiestas. Lorena Castell ha explicado una curiosa tradición de su familia con villancicos que, finalmente, la ha hecho emocionarse.

"Llevo dos navidades sin ir a Barcelona entre la pandemia y que el año pasado no me cuadró. Este año me hace especial ilusión porque me juntaré con todos mis tíos, mis primos... Es fuerte, porque somos muchas personas. ¡Jaleo y villancicos!", ha comenzado a contar la colaboradora.

Y precisamente sobre las canciones navideñas es la costumbre que la familia de la humorista hace año tras año: "En mi casa tenemos hasta las partituras, porque mi abuela cantaba villancicos siempre, unos que son muy antiguos", ha explicado Castell.

"Dijimos que cuando no estuviera la yaya tendríamos que cantarlos nosotros. Nos ponemos todos los gorros, y tenemos las letras apuntadas de todos los villancicos que cantaban mis abuelos", ha detallado.

"Aunque a nadie le gusten, porque cuando eres mayor esto puede ser un coñazo, lo hacemos por los yayos", ha contado. Unas palabras que le han hecho emocionarse enseguida: "¡Ay, que lloro!", ha expresado con la voz temblorosa.

Acto seguido, tanto sus compañeros como el público han aplaudido la historia. "Es muy bonito", le ha indicado Cristina Pedroche. "Se ha emocionado, es que la Navidad remueve mucho", ha expresado su compañera. "Todo lo que tiene de 'cantanta' lo tiene de buen corazón", ha señalado Dani Mateo.