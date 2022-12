Los premios gordos esquivan a Doña Manolita

La famosa administración de Doña Manolita, situada en pleno centro de Madrid, no ha resultado este año agraciada con alguno de los principales premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad.

El Gordo de Navidad le ha dado la espalda, igual que han hecho los números correspondientes al segundo y el tercer premio, los tres más deseados.

Pero Doña Manolita no se ha ido de vacío y, al menos, ha conseguido un pequeño pellizco de un cuarto premio y también algo de tres quintos premios.

La administración situada en el número 22 de la calle Carmen ha vendido una serie del segundo cuarto premio cantado en el Teatro Real, el número 25296. Además, ha vendido una serie de los números 38454, 36142 y 87092, agraciados con quintos premios.

A pesar de que los tres principales premios han dado la espalda a Doña Manolita, la popular administración madrileña ha celebrado por todo lo alto haber repartido parte de los premios del Sorteo de Navidad.

Brindando con champán

"Que no son uno, que no son dos, que no son tres, que son cuatro", han gritado las loteras de la administración mientras corrían en corro, brindaban con champán y hacían saltar confeti dorado por todas partes.

Las sudaderas que portaban los loteros llevaban un mensaje en la parte trasera que rezaba 'Yo no creo en la suerte, yo creo en Doña Manolita'.

No obstante, ninguno de los premiados ha estado presente ya que, tal y como ha afirmado el equipo, "puede estar repartido en cualquier lado" no solo en España, sino por todo el mundo, al ser un punto de referencia en la Lotería.

Así se han mostrado, ilusionados, emocionados y con esperanza y el punto de mira puesta en enero. Haciendo sonar una campana y saltando han coreado su próximo objetivo, "A por el Niño".