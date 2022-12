María Patiño, en su entrevista más íntima: de la muerte de sus padres a su rivalidad con Terelu Campos

La presentadora del programa Socialité de Telecinco, María Patiño, ha confesado a Terelu Campos, en una entrevista en exclusiva para la revista Lecturas, sus sentimientos más íntimos.

María ha hablado de su educación y de la importancia que esta ha tenido a lo largo de su vida. "Me he crecido con gente a la que creía menos que yo. Me educaron en la autoridad y lo he gestionado mal", ha revelado la presentadora, quien ha añadido que ha sido "fuerte con los débiles y débil con los fuertes".

En cuanto a las discrepancias que María Patiño y Terelu tenían hace un par de años, la copresentadora de Sálvame ha reconocido que "a veces" se ha dejado "llevar por la tentación" por querer quedar por "encima" de Terelu y, en aquel entonces, se definía como una "periodista aguerrida".

Ahora que ha pasado el tiempo, su relación ha cambiado bastante. Según ha confesado María a Lecturas, trabajar junto a Terelu la llena de alegría. "Ahora me hace feliz compartir plano contigo y no sentir un empujón de rivalidad", ha expresado María a Terelu, quien ha añadido que: "Contigo la simplicidad es especial", en referencia a las palabras de su compañera.

Sin embargo, un punto importante para que la rivalidad entre ambas presentadoras cambiara fue la periodista Mila Ximénez. "Mila ha sido un nexo de unión entre nosotras, ella no entendía que hablara de ti con cariño y luego te criticara" ha contado María a Terelu.

El vínculo que tienen María y Terelu es de sinceridad, de apoyo y de soporte entre ambas. "Las dos sabemos quiénes son los enemigos de la otra y nos ayudamos a protegernos", ha afirmado María.

La entrevista también ha tocado la fibra sensible de Patiño: sus padres. "Yo he vivido los dos procesos de la muerte, la muerte súbita y la muerte tras un cáncer y no sabría decir cuál es peor", ha contado la presentadora, quien perdió a su madre en 2014 de un infarto repentino y a su padre en 2017 de un cáncer.

La ausencia de ambos no ha sido un duelo fácil de llevar. La periodista ha confesado que echa "mucho de menos" a sus padres, pero desde que no están los siente "más presentes".