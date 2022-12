La actriz Vicky Luengo hace un repaso a su año y habla de los rumores que la relacionaban con Dani Rovira

Vicky Luengo ha logrado su primera nominación a los Premios Goya por su papel en la película Suro. Así pues, la mallorquina acudió al evento previo a la entrega de galardones donde se congregaron todos los aspirantes a llevarse la estatuilla.

Como ha asegurado a los medios, se siente muy nerviosa ante esta nueva experiencia. "Afrontándolo con muchísima gratitud, con muchísima ilusión, e intentando disfrutarlo", ha asegurado. Además, entre risas, ha confesado que aún no tiene claro qué llevará puesto a los premios y que tiene que pensarlo "tranquilamente".

Haciendo también un pequeño repaso del año que está por terminar, ha asegurado que no se arrepiente de todo lo que ha vivido: "No borraría nada porque las cosas que salen mal también están bien porque te enseñan y, sobre todo, a mí me enseñan a dónde no quiero volver". De cara al futuro, lo único que pide para el 2023 es buena salud para todos.

Vicky Luengo el photocall del evento de los nominados de los Premios Goya. GTRES

Finalmente, y como no podía ser de otra manera, ha charlado sobre la situación amorosa de la artista. Y es que hace un año su nombre y el del también actor Dani Rovira empezaron a relacionarse. Sin embargo, la mallorquina ha asegurado que "no está enamorada".