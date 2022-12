La RAE explica por qué ha incorporado 'mamitis' pero no 'papitis' al diccionario: "La primera está documentada"

La reelección de Santiago Muñoz Machado como director de la Real Academia Española ha dado que hablar. El catedrático ha ofrecido varios apuntes de nuevas palabras que han sido admitidas en el diccionario.

La incorporación del término 'mamitis' es una de ellas. "Hemos incorporado 'mamitis' y no 'papitis'", declara Muñoz. Para evitar críticas por cuestiones de género ha añadido a su comunicado que no es que consideren que "una cosa existe y otra no: 'mamitis' está documentada y 'papitis' no".

Asimismo, y englobado en la misma temática, han incorporado la palabra 'micromachismo' definida como "forma de machismo que se manifiesta en pequeños actos, gestos o expresiones de forma inconsciente habitualmente".

'Cortazariano', que hace referencia a la escritura y obra del argentino Julio Cortázar, 'portuñol', término que alude a persona de lengua portuguesa que trata de hablar español y viceversa o 'puntocom' y 'videojugador' como nuevas palabras tecnológicas son otras de las incorporaciones que ha anunciado.

En cuanto a estas últimas, el director asegura que la RAE "está atendiendo, en los últimos años, a la revolución de las palabras en el sector tecnológico, que trae muchos neologismos que se están asumiendo".