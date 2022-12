ERC responde a Illa que es al PSC a quien "le falta coraje" para escuchar a los que piden un referéndum

Respuesta de ERC a las acusaciones del primer secretario del PSC, Salvador Illa, cuando, –en una entrevista a 20minutos– ha asegurado que a "ERC le falta coraje para decir que no habrá referéndum en Cataluña".

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha respondido a Illa que a los republicanos "no les falta coraje" para decir que no habrá un referéndum: "Quizá a quien le falta coraje es al PSC, que no escucha a sus propios votantes y a los que piden votar", ha espetado.

Según Vilalta, "los conflictos políticos de raíz soberanista se deben solucionar con urnas y a través de un referéndum. Que decidan libremente los ciudadanos sin violencia policial", ha añadido.

Además, la portavoz de ERC se ha mostrado confiada en que la mesa de diálogo Estado-Generalitat se celebre antes de acabar este año 2022, ya que este fue el "compromiso" al que llegaron ambas partes.

Sobre la negociación de los Presupuestos de la Generalitat, PSC y ERC mantienen abiertos los contactos y, según los socialistas, están trabajando "a buen ritmo" pero reclaman discreción para que puedan avanzar mejor, sin "prisas ni tacticismos".