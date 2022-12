La amistad de Natalia Sánchez y Víctor Elías no se rompe con los años. Ambos han demostrado en varias ocasiones, a través de sus apariciones públicas y publicaciones en las redes sociales, que se tienen un gran cariño. Por ello, no es de extrañar que la actriz haya hecho muy buenas migas con Ana Guerra. De hecho, desea que algún día se den el 'sí quiero'.

Así lo ha demostrado la intérprete en su último post de Instagram, donde ha publicado una fotografía con la pareja que ha acompañado de un cariñoso texto. Los tres coincidieron el pasado viernes después de un concierto de la cantante canaria, y las emociones saltaron por los aires.

Sánchez define a la pareja como "personas vitamina". "El viernes volví a disfrutar de estos dos seres de luz encima del escenario y fuera de él. Esta vez, por suerte, sin prisa… Os prometo que me fui a casa con las pilas cargadas. Lo cierto es que llevo más de un mes de locura total, entre ensayos, rodajes, viajes y familia…", avanza en su publicación.

Unas palabras a las que añade una ligera propuesta para su amigo: que le pida matrimonio a Guerra. "Lo de Ana encima del escenario es… no sé ni cómo describirlo ¡de otro planeta…! Pero es que, en la distancia corta… Es para casarte con ella… No sé a qué espera Víctor... En serio… qué ser tan sensible, tan inteligente, qué fuerza… Superando todas las expectativas, como de costumbre. Además, con Víctor, me pasa una cosa muy curiosa desde que somos pequeños y es que, cuando nos vemos, nos desahogamos de TODO sin filtro… En mi caso, más, si cabe, que con mi terapeuta…".

Sánchez reconoce que, cuando se junta, les "calienta la oreja", pues les encanta ponerse al día pasando tiempo de calidad. "¡Me encanta que me calientes la oreja! Lo estoy echando de menos ya. Te quiero", le ha respondido Elías a la artista. Por su parte, Guerra también ha agradecido las palabras de su amiga: "Qué palabras más bonitas, Nata. Ojalá hubiera más gente como tú en el mundo. Nos vemos pronto".