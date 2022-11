Natalia Sánchez se marcha de España por trabajo y lo anuncia con un emotivo mensaje en Instagram: "Llorando como una magdalena"

Natalia Sánchez se ha visto obligada a marcharse de España por trabajo. La actriz estará durante tres semanas viviendo en Albania para continuar con el rodaje de su nuevo trabajo, una serie de televisión americana titulada My Mother is a Cosmonaut.

Así lo ha contado la madrileña a través de un largo y emotivo mensaje en su perfil de Instagram: "Me siento a escribir estas líneas llorando como una magdalena". Acompañado de una foto en la que la madre aparece abrazando a sus dos pequeños, en el texto ha explicado a todos sus espectadores como se ha sentido durante las últimas semanas.

Y es que, como la propia actriz asegura, la salud de su familia más cercana no se encuentra en su mejor momento: "La gripe A, algún que otro virus y alguna bacteria se han colado en casa y han dejado a Marc con neumonía (ya controlada) y a los peques K.O." Por ello no es de extrañar que haya asegurado que ahora mismo tiene la "mamitis" más alta que nunca.

Sin embargo, no puede negar que este proyecto lo afronta con ilusión y ganas de dar lo mejor de sí. Pero no puede evitar dejar atrás a su familia mientras no se encuentran en perfectas condiciones: "Podríamos decir que, aun que sé que se quedan en las mejores manos, me marcho con una buena dosis de culpa en la maleta pero, esta vez, también llevo una Buena dosis de ilusión. Y es que me marcho 3 semanas a hacer un proyecto ¡de los que te quitan el sueño!".

La joven madre ha confesado que no fue fácil dar el visto bueno al proyecto. Sin embargo, como también ha dejado presente en el texto, quiere dar un mensaje muy claro sobre lo que es la maternidad: "Es la importancia de no olvidarte de ti, de tus necesidades, de tus sueños, de cuidarte y de no dejar de hacer (si se puede, claro) cosas que te hagan feliz porque, así, ellos también lo son".

Así ponía fin al pie de foto sin olvidarse de dar las gracias a todas las personas que la han apoyado: "Mi familia y amig@s que me apoyan incondicionalmente en cada decisión que tomo".