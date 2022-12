Lo Siento, Miguel presenta su EP 'Baja Fidelidad' en el Independance Club de Madrid

Lo que ocurrió el viernes por la noche en el céntrico Independance Club, en Madrid, no deja de ser inaudito. Un grupo de 700 oyentes mensuales llenó una sala en la que (casi casi) cabrían todos ellos. Quedó claro que la fortaleza de Lo Siento, Miguel, un grupo apenas recién nacido, está en el escenario. De ello hacen bandera cada vez que admiten, sin tapujos, que son "blanditos en Spotify", pero duros en directo.

La formación sacó hace poco más de un año su primera canción, 'Ni Ver', que cientos de jóvenes coreaban eufóricos el viernes. Antes de que Mario López Gil, Miguel del Río, Miguel Millán, David Arcos y Pedro Albornoz salieran a las tablas a darlo todo, 20minutos compartió con ellos unos minutos en el abarrotado backstage de la sala. Emocionados, los integrantes de Lo Siento, Miguel, explicaban que estaban viviendo una fecha "muy especial" que habían tenido que pelear durante meses. "Desde el covid se ha vuelto complicadísimo encontrar una sala en Madrid, pero hemos conseguido una de las mejores", señalaban orgullosos antes de subirse a un escenario en el que habían visto tocar a algunos de sus ídolos. "Hace un año vimos aquí mismo a Alice Pheobe Lou, una chica de Berlín que nos encanta".

Un año después y después del teloneo de Coco Bazar (breve pero bueno), salieron a ese mismo escenario y encontraron un público prendido. El repertorio comenzó con algunos temas mas suaves, pertenecientes a su primer EP, a los que siguieron 'Último Cigarrito' y 'Pintoresco', de su recién estrenado trabajo 'Baja Fidelidad'. El público cantó ambas canciones a coro. Unos minutos antes, Lo Siento, Miguel, explicaba el proceso de creación de este último EP: "Nosotros nos lo guisamos de arriba abajo. Componemos y maquetamos los temas en el estudio casero de Miguel Millan, y luego lo llevamos al estudio de Junior (Miguel del Río). Mario ha hecho dos de los videoclips y Millán algunos diseños".

Los chicos de la banda apuntan también el "imprescindible trabajo" que hacen sus compañeras Paula Julián, representante, Carmen Moreno, estilista, y Paula Forneiro, fotógrafa y directora. Según el proyecto, otros tantos amigos se suman para hacer el diseño de unas camisetas, la portada de un álbum o para ayudar con un videoclip.

Todos ellos estaban apoyando a la banda en el concierto, en el que sonaron dos versiones inesperadas. La primera, 'Sabor a Mí', la interpretaba Antonio González, el marido de Lola Flores. Pero sonó muy distinta cantada por Miguel Millán y vestida con una instrumental puramente rockera y muy acelerada. El tema que siguió, 'Perfidia', dejó entrever un estilo jamaicano apoyado por el saxo de Juan Figuerola, el "padrino" de la banda.

El espectáculo se movió repentinamente al terreno de la rumba, con tres temas propios del grupo que no han sido publicados pero que, sorprendentemente, el público cantó a pleno pulmón. "Son canciones que tocamos por las noches en las fiestas, nuestro entorno ya las conoce de sobra y son las favoritas. Nuestra intención es grabarlas con el dinero que ganemos hoy, a ver si tenemos suerte", explicaba Mario López, bajista de la banda.

Cuando Lo Siento, Miguel anunció la última canción del concierto, sonó 'Pies en la Arena', también de su último EP. Una canción tranquila que dejó de serlo cuando subió de nuevo el saxofonista, aumentó el ritmo del tema y, en el centro de la sala, los asistentes empezaron a saltar y gritar. Incluso voló por encima de sus cabezas el contenido de alguna copa o algún tercio de cerveza. Cómo bailó Mario López, el bajista de la banda. Y eso que apenas estaba superando un episodio de anginas.

Los músicos abandonaron el escenario mientras el público gritaba su nombre como quien le canta a su equipo de fútbol. Pero, como no, regresaron para ofrecer dos últimos regalos. El primero fue 'Neverita', una versión del archiconocido Bad Bunny que grabaron en directo hace apenas un mes. La voz de Pedro Albornoz apenas pudo competir con el coro del público. La última fue 'Si no estás mañana', que tocaron junto a Carlos Ruquero, cantante de una banda hermana llamada Corrientes.

Oyentes y músicos salieron de allí eufóricos y bañados en sudor. "Ha sido increíble, el mejor bolo de nuestra vida. Ha venido gente de Barcelona, Benicasim, Mallorca, solo para vernos... no nos lo podemos creer", contaban eufóricos los Migueles. La banda, llena de júbilo, no tuvo tiempo de tomar una cerveza antes de ponerse a recoger. "Gajes del oficio". No tardarían mucho en regresar con sus amigos y celebrar el éxito del último concierto de su primer año de vida. Y ya habrá tiempo de pensar en el futuro.