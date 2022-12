Broncano le pide ayuda a Laura Escanes para conseguir a una invitada que se le resiste

MOVISTAR PLUS+

Broncano aprovechó la visita este jueves a La Resistencia de una de las creadoras de contenido más importantes de nuestro país, Laura Escanes, para que le ayudara a conseguir que otra influencer le visitase, Dulceida.

"No quiere venir", comentó el presentador, a lo que su invitada le confesó que era porque "no le caes bien, pero tengo mala memoria para recordar lo que ha dicho de ti. Si quieres la llamamos"

Broncano le pidió que lo hiciera, por lo que el equipo del programa le hizo llegar el teléfono a Escanes para que llamara a Dulceida. Pero la influencer no atendió la videollamada.

"Voy a hacer de Celestina entre entrevistador e invitada", comentó la catalana, pero el conductor del programa de Movistar Plus+ le dijo que "tampoco quiero forzar a esa muchacha a caerle bien, solo quiero que venga".

Broncano se acercó a la pantalla del móvil de Escanes y le preguntó: "¿A quién estás llamando?". Entonces la creadora de contenidos le explicó que Dulceida se llama en realidad Aida Doménech, y así es como la tenía en la agenda del teléfono.

"Le has puesto en mayúsculas: 'Llámame, es urgente', se va a asustar", señaló el presentador. Como no contestaba, optaron por hacerse una foto y enviársela, pero no obtuvieron respuesta durante la emisión del programa.