Los médicos de Amyts se encierran en la Consejería y exigen que acuda "un interlocutor válido"

El sindicato convocante de la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria, Amyts, ha decidido iniciar este jueves un encierro en la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) hasta que se persone "un interlocutor válido", ante la falta de propuestas por parte de la Consejería de Sanidad para poner fin al paro indefinido que comenzó el pasado 21 de noviembre.

Así lo ha indicado la portavoz y secretaria general de Amyts, Elena Hernández, en declaraciones a los medios tras un receso de 20 minutos en la quinta reunión que se está produciendo desde las 11.00 horas con la Consejería, y donde ha señalado que esta no haya llevado ninguna propuesta nueva que permita acercar posturas.

"Quiero comunicaros a todos que vamos a proceder a encerrarnos en la Dirección General de Recursos Humanos hasta que venga alguien que sí que pueda hablar de los problemas y de las posibles soluciones de la atención primaria madrileña, de sus médicos de familia, de sus pediatras y sobre todo de los pacientes", ha explicado.

Hernández ha denunciado que los interlocutores actuales, el director general de procesos integrados, la directora general de RRHH y la gerente de Atención Primaria están actuando "como convidados de piedra" en dichas reuniones. "Tenemos ahí un problema muy grave. Hablamos dos idiomas completamente diferentes", ha lamentado.

Asimismo, ha avisado que ante esta falta de mejoras ambas partes se encuentran muy alejadas y que si esto no cambia "lo vamos a seguir estando". "Si médicos y pediatras no aceptan lo poquito que ofrece la Consejería y ellos no fomentan la confianza en los sanitarios, lo único que nos queda es quedarnos aquí hasta que venga alguien del Gobierno para que nos explique que realmente han entendido a los profesionales y que va a haber un cambio de rumbo", ha advertido.

La portavoz ha informado a la prensa de que, a la vuelta del receso, no volverán a salir de la sala de negociaciones a la espera de que en el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso les hagan caso y les den "una solución". "Los diez miembros del comité de huelga nos quedamos en esa sala. Yo he organizado las cosas en mi casa por si pasaba esto", ha indicado.

Noches blancas

Por otro lado, este jueves por la noche varios centros de salud protagonizarán noches blancas por la Atención Primaria con encierros en varios centros donde médicos y pediatras en huelga explicarán a la población lo que está ocurriendo en la Atención Primaria de Madrid.

Los centros donde se llevarán a cabo los encierros de médicos esta misma noche son los siguientes: