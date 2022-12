Carmen Borrego rompe a llorar por la actual relación con su hijo: "Está siendo muy duro"

Carmen Borrego había dejado a un lado el tema de su mala relación actual con su hijo José María y su nuera embarazada, Paola. No obstante, este miércoles la colaboradora ha roto a llorar en Sálvame, emocionada por la situación que está viviendo de cara a la Navidad.

"De esto voy a hablar muy poco porque me causa mucho dolor. No he hablado de mi hijo ni he vendido una exclusiva de él", ha comentado la colaboradora por las informaciones publicadas en la revista Lecturas, las cuales aseguran que su hijo no le habla desde hace tres meses.

La colaboradora ha roto a llorar a continuación: "Todos sabéis cómo estoy"."No he hablado ni voy a hablar. Lo único que voy a decir es la verdad", ha declarado Borrego. "Estoy bien, es lo único que voy a decir, pero está siendo muy duro", ha declarado.

"Cuando una persona está bastante jodida, lo normal es que sus amigos, familia y compañeros lo perciban y vean como se derrumba a momentos y no hace falta dar una exclusiva, de verdad", lanzaba su hermana Terelu Campos. "Tú lo sabes mejor que nadie", ha dicho dirigiéndose a su sobrino.

Mirando a cámara, Carmen Borrego ha lanzado un mensaje: "No puedo con las injusticias". Sin revelar el destinatario, ha añadido: "Nadie me puede juzgar como madre". "No me voy a tirar al suelo para que nadie me pise, porque no me lo merezco", añadía. "Ni yo lo voy a consentir", defendía su hermana.