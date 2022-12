Frank Cuesta carga contra quienes le critican por sus palabras sobre la visibilidad gay: "Qué manipuladores sois, no soy homófobo"

El herpetólogo y presentador Frank Cuesta se ha visto en el ojo del huracán después de uno de sus directos en su canal de Twich en el que habló sobre la presencia de personajes y tramas homosexuales en series y películas, algo que para él resultaba "antinatural". "Perdonad que os diga, de vez en cuándo que un tío y una tía sea algo normal, que es que ya somos anormales, estamos siendo anormales", decía.

"Pero es que ya no se puede en una puta película donde una tía diga: 'me gusta un tío'. Pues no: 'me gusta un tío, una tía y aquel árbol. Me voy a follar al árbol'. Y yo me niego, porque es antinatural", añadía.

Ahora, el presentador ha explicado que lo que quiso decir es que lo que él considera una sobrerrepresentación de la temática LGTBI es lo antinatural, no que la homosexualidad lo sea, lo contrario, dice, es una malinterpretación y una manipulación de sus palabras.

"Que manipuladores sois y sobre todo, que daño estais haciendo. Me quieres etiquetar de homófobo, xenófobo, gordófobo, misógino y no se cuantas cosas mas...perfecto! Pero el daño que estais haciendo a esta sociedad es brutal", decía en un tuit el presentador.

"Frank diciendo que lo estáis metiendo de forma antinatural o forzada en todos lados en todo momento.... No que la homosexualidad sea antinatural. Lo manipulais absolutamente todo", añadía.

En otro de sus directos, posterior a la polémica añadía: "Soy un malhablado, las formas no son las mejores, pero también sabéis que ni me escondo y que no aguanto gilipo…", decía en tono encendido.

Para él, las imágenes "se han sacado de contexto, se han cortado trocitos de vídeo", alegaba. Unos vídeos, por cierto, que ha borrado de sus redes sociales. "He borrado los vídeos porque no quiero que me cierren el canal", aseguraba.

Cuesta insistía: "Lo que decía es que no estaban cortando las libertades e imponiéndonos cosas. En todos los temas relacionados con animalismo, libertad de género, libertades sociales, libertades económicas… nos controlan de muchas maneras", decía, ante lo que considera "imposición de la racialización, de lo LGTBI".

Frank Cuesta se quejaba de que quienes le han insultado, a él, a su exmujer Yuyee y a sus hijos, según denuncia, sólo se centran en "el odio". Aún así, Cuesta hacía una especie de disculpa: "A lo mejor mi discurso fue duro o fue demasiado acelerado, pero lo que dije es que se imponían patrones que se meten con calzador, no de forma natural y cogieron las palabras y cortaron el vídeo para que pareciera que yo dije que ser homosexual era ser antinatural".

"No era un alegato anti LGTBI, ni soy homófobo, no, ¿que las formas no son las mejores? Son las que utilizo siempre. ¿Que se entendió mal? El que me conoce sabe que no", sentenciaba.