Íñigo Onieva hace el Camino de Santiago... ¿Para reconciliarse con Tamara Falcó?

Recientemente hubo muchos rumores de una posible reconciliación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Para ello, claro, la marquesa tendría que perdonar a Onieva la infidelidad que salió a la luz pública y eso, por supuesto, habría de llevar una penitencia. Una que, dada la gran fe cristiana de la hija de Isabel Preysler, podría tener que ver con el Camino de Santiago, el cual ha terminado recientemente Íñigo.

Según se dijo, Tamara Falcó habría descartado cualquier posibilidad de volver con el madrileño varios meses de la ruptura mediática que protagonizaron, motivo por el cual hizo sacar todas sus pertenencias del nido de amor que había habitado en la capital con el empresario. Este, a diferencia de su exprometida, que se refugió en sus amistades, su familia, su trabajo y Dios, ha preferido alejarse del ojo del huracán.

Íñigo Onieva ha viajado en solitario para hacer el Camino de Santiago y ha compartido las imágenes una vez ha llegado a la famosa Praza do Obradoiro. Obviamente, y debido al tiempo, Onieva llevaba ropa deportiva, un chubasquero, los bastones para caminar y, en la descripción de las fotografías, hacía un rápido repaso de su hito: 120 kilómetros en apenas cinco días.

Además, ha querido apoyarse en que este es año Xacobeo y en que, según él, "El Camino provee". De ahí que haya subido un vídeo en el que repasa su viaje y donde se le puede ver charlando con los autóctonos, saludando a los animales, descansando y viendo los increíbles paisajes norteños con su más que reconocible tiempo nublado.

El hecho de que haya recorrido el Camino de Santiago completamente solo refuerza esa idea de que ha podido estar o bien cumpliendo una promesa o bien expiando sus pecados, lo que puede ser una pista por si se trata de la penitencia que le impuso Tamara Falcó -ella misma se iba después de la ruptura a ver a la Virgen de Lourdes- o le ha salido motu proprio.

Mario Vargas Llosa, padrastro de la marquesa de Griñón, ha sido preguntado sobre si él cree que este peregrinaje de Onieva no es si no un intento de recuperar el amor de Tamara y el escritor ha respondido con total sinceridad: "Pues sí, yo creo que sí. Vamos a ver".

Eso sí, el Premio Nobel de Literatura no se muestra ni a favor ni en contra de la reconciliación y que si Tamara Falcó decide perdonarle y volver con quien fuera su prometido él no tiene por qué decir si está bien o está mal. "A mí no me parece nada", ha zanjado Vargas Llosa.