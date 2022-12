Anna Ferrer se sincera con sus seguidores tras haberse "alejado" de ellos: "Sentía que mi yo de verdad se había perdido un poco"

La relación entre Anna Ferrer e Iván Martín terminó el pasado mes de abril. Fue la influencer quien anunció, entre lágrimas, el fin de sus tres años de noviazgo.

Unos meses después, la hija de Paz Padilla fue fotografiada con el que ahora es su nueva ilusión, Mario Cristobal, un amigo de toda la vida con el que el paso de los años ha terminado fraguando en ellos algo más que una bonita amistad.

La pareja se ha ido recientemente de viaje a México, donde han explorado cada rincón del país y han aprovechado para desconectar antes de que lleguen las navidades.

Ya de vuelta en Madrid, Ana Ferrer ha querido desahogarse con sus seguidores sobre sus sentimientos. La joven siente que no está al cien por cien involucrada ni las redes sociales ni en su relación con ellos.

"Mi situación personal de los últimos meses que me ha hecho alejarme de todo y centrarme en otras cosas. Al no hablar de cómo me siento y no contaros como estoy, no os estoy dejando entrar en mi vida", declara a través de sus historias de Instagram.

Anna Ferrer hablando de sus sentimientos. ANNAFPADILLA / INSTAGRAM

Ferrer ha explicado que motivo de ello fue su ruptura con Iván, ya que le llevó un tiempo asimilarlo: "A mí me ha costado mucho entender que yo tenía una idea de lo que iba a ser mi futuro y asumir que esa idea ya no iba a ser así, iba a ser diferente".

Por último, asegura que poco a poco ha ido encontrando otra vez su sitio y, sobre todo, ha recuperado su "esencia". "Gracias a mis amigos de siempre y mi familia, que me ayudan a encontrar a mi yo de verdad, que sentía que se había perdido un poco", concluye con sus declaraciones.

Nada más subir estos vídeos, la influencer se ha visto respaldada por sus seguidores, que le han enviado infinitos mensajes de apoyo y ánimo y le han asegurado que siempre estarán allí para ella.

Anna Ferrer llorando. ANNAFPADILLA / INSTAGRAM

"Soy muy afortunada" escribe Anna Ferrer en una historia posterior, donde se la puede ver con lágrimas en los ojos tras haber leído las respuestas de sus fieles.