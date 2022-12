El sorprendente parecido entre Uma Thurman y su hija pequeña de 10 años

Uma Thurman ha acudido al estreno de la obra Some Like It Hot y no lo ha hecho sola. La actriz aprovechó el evento para presentar ante los medios a su hija Luna, fruto de su relación con el financiero francés Arpad Busson.

Lo que más ha sorprendido a sus seguidores ha sido el gran parecido que la pequeña guarda con su madre, pues tienen los mismo rasgos físicos y lo único que les diferencia es la edad.

La actriz de Kill Bill eligió para el evento un vestido negro con una chaqueta del mismo color, un básico elegante con el que siempre se acierta. Por su parte, la pequeña llevaba un vestido gris acompañado de una capa verde, aportando así más color al look estando acorde con su edad.

La actriz Uma Thurman con su hija Luna en la presentación de 'Some Like It Hot'. GTRES

No es la primera vez que Uma Thurman muestra a sus hijos de cara al público. Ya lo ha hecho en varias publicaciones de Instagram donde también ha posado con Maya y Levon, sus otros dos hijos que comparte con el actor Ethan Hawke, con quien contrajo matrimonio desde el año 1998 hasta el 2004.

Otra actriz que acudió a esta presentación acompañada de su familia fue Sarah Jessica Parker. La actriz aprovechó el evento para ir con su marido, Matthew Broderick, y sus tres hijos: James, de 20 años, y las mellizas Tabitha y Marion, que tienen ya 13 años.

Sarah Jessica Parker con su marido y sus tres hijos en la presentación de 'Some Like It Hot'. GTRES

Sin duda, la gala de la presentación de este musical que en su día protagonizaron en el cine Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon, ha estado protagonizada por parte de las familias más conocidas de Hollywood.