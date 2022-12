Sofía Reyes, en 'La Resistencia': "He venido a la entrevista un poco piripi"

Tras la celebración de la 'boda' en el escenario de La Resistencia, Broncano recibió a la invitada del día, la cantante Sofía Reyes, que presentó su nuevo tema, Luna.

La cantante ya estuvo hace tres años en el programa de Movistar Plus+, pero no se dio cuenta de que habían cambiado de teatro: "¿Este es un lugar diferente?", le preguntó al presentador, que le explicó las diferencias.

"No me acordaba, pero sí que es verdad que este es más grande que el otro en el que estuve", destacó la mexicana. "Pero has puesto la misma decoración que en el otro teatro", añadió.

Han pasado 3 años desde que vino @sofiareyes, es normal que no se acuerde ni de quiénes somos. Han pasado muchas cosas en este tiempo. pic.twitter.com/s2sDD7SYJE — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 12, 2022

Una vez sentados, Broncano le comentó a la invitada: "Te ha pegado fuerte el jet lag", a lo que Reyes le contestó: "Me he tenido que tomar un shot de tequila antes de salir a la entrevista".

"¿Has entrado un poco piripi? ¿Estás un poco mecedora?", le preguntó el conductor del programa. La mexicana le contestó afirmativamente y entre risas: "Un poquito".

Sofía Reyes, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"Un shot de tequila no hace mucho, podría tomarme otro más", señaló la invitada. El presentador pidió que le trajeran otro, pero ella le puso como condición que se lo tomaran todos.

"Es que yo no he probado el alcohol", le dijo Broncano. "Por eso no te he traído nada, solo muchos nervios. Te iba a regalar un tequila...", confesó entre risas la cantante. "Y has decidido tomártelo tú, ¡eh!", exclamó el jienense.