María Isabel reacciona al homenaje que hizo Eurovisión Junior 2022 a 'Antes muerta que sencilla': "Estaba invitada para cantar"

Armenia acogió este domingo una emocionante gala de Eurovisión Junior 2022 en la que Francia terminó ganando, y la actuación de Carlos Higes representando a España quedó sexta. Sin embargo, la celebración era más especial que nunca, pues conmemoraba el 20 aniversario del certamen infantil y, por ello, contó con algunas canciones y artistas ganadores de otros años.

España siempre ha tenido mejores resultados en esta versión que en la de adultos y, de hecho, ganó Eurovisión Junior 2004. La representante de aquel año no fue otra que María Isabel con su famoso Antes muerta que sencilla.

Sin embargo, no todos los ganadores acudieron a Ereván, en Armenia, para celebrar las dos décadas del certamen. La Unión Europea de Radiodifusión, junto a la Televisión Pública de Armenia decidieron juntar a la mayoría de vencedores de las 19 ediciones, pero dejó fuera a los ganadores rusos y bielorrusos ante su expulsión del certamen por la guerra de Ucrania.

En total, fueron 11 los vencedores que actuaron y, dentro de ellos, no se encontraba María Isabel, como ella mismo confirmó en sus stories de Instagram.

"Estaba invitada para cantar y, por el motivo más grande y bonito, no he podido estar, pero desde aquí nuestro apoyo", contó. "No he podido estar en Armenia este año por mi embarazo, así que es por un buen motivo".

Aun así, esto no evitó que estuviera presente, de un modo muy especial. Y es que Eurovisión Junior 2022 hizo sonar las canciones por orden cronológico cantadas por un coro de niños y niñas. Así que, tras Ti si moja Prva ljubav, del ganador croata de 2003 Dino Jelusi, empezaron a cantar Antes muerta que sencilla.

Abanico en mano, e imitando el arte andaluz de María Isabel, el grupo de artistas interpretaron unos versos del tema mientras en la pantalla aparecía el nombre de la ganadora y el año.

Pero, aunque la onubense no pudo estar allí, eso no impidió que disfrutara del festival: "Estoy viviendo Eurovisión Junior como cuando era pequeña, como cuando estuve allí. De verdad, esto es increíble. Decir que Carlos lo ha hecho espectacular. La canción me resulta de lo más pegadiza".

"Tiene mucho arte", alabó. "Me encanta, mi apoyo más sincero para Carlos porque es increíble cómo lo ha hecho, la puesta en escena, cómo ha estado cantando y bailando a la vez. Me ha encantado".