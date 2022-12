El primer christmas de Carlos III y Camilla como reyes en plena polémica por el documental de Harry y Meghan Markle

Carlos III y Camilla han felicitado su primera Navidad como rey y reina consorte con la publicación de un christmas en el que la pareja es la absoluta protagonista.

"Nos complace compartir la tarjeta de Navidad de este año del rey y la reina consorte", reza la publicación de Instagram en la que aparece la felicitación: "Os deseamos feliz Navidad y Año Nuevo", se lee en la tarjeta junto a una instantánea de Carlos III y Camilla.

Una felicitación que llega cuando su familia está de plena actualidad por culpa del polémico documental de Meghan Markle y Harry.

La recepción mundial del documental de Netflix ha desencadenado desde campañas de desprestigio por parte de la prensa británica hasta, como casi siempre cuando se trata de los duques de Sussex, reacciones por parte de la familia paterna de la exactriz.

La última en salir a la palestra ha sido Samantha Markle, hermanastra de Meghan Markle, que se ha sentido especialmente molesta por la docuserie de la plataforma, a la que llega a tachar de ridícula, sin llegar siquiera a mencionar la polémica con Thomas Markle, en la que el príncipe asegura llegar a sentirse "responsable" de que su esposa "antes tuviera un padre y ahora no lo tiene". "Lo que pasó fue increíblemente triste; si Meg no estuviera conmigo, su padre seguiría siendo su padre", añade Harry.

Sin embargo, lo que ha molestado a Samantha Markle, quien desde hace varios años está en contra de su hermana y su pertenencia a la familia real británica, sin dejar de hablar nunca de Meghan, es que se siga dando pábulo a lo ella considera una pantomima, como ha explicado en el programa Sunrise del Channel Seven.

"Es tal la retórica llegados a este punto y tantas las mentiras y declaraciones desacreditadas que se han contado [que me sorprende que] aún así exista esta necesidad repetida una y mil veces de impulsar esta misma historia", ha asegurado Samantha, quien además está dolida porque los duques no invitaron a su hija, Ashleigh Hale, a su boda, algo que Meghan ya argumentó explicando que si no tenía relación con la madre no tenía sentido invitar a la hija.

