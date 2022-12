La reconciliación entre los príncipes de Gales y los duques de Sussex, "impensable"

Valentine Low, experto en la familia real británica, tiene claro que con la llegada dela docuserie de los duques de Sussex a Netflix y la publicación en algo más de un mes de las memoria del príncipe Harry, hoy por hoy "no hay absolutamente ninguna posibilidad" de reconciliación con ellos por parte de los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton.

En una entrevista con la presentadora Lorraine Kelly, Low, autor del importante libro sobre los tejemanejes de Buckingham Palace Courtiers: The Inside Story of the Palace Power Struggles, afirma que la idea de que los hermanos y las cuñadas se vuelvan a llevar bien es "impensable" a estas alturas, dado que desde la monarquía se está buscando "un plan de choque" contra la agitación que preveen llegará con el documental y el libro.

De hecho, Valentine Low asegura saber que el príncipe heredero tiene pensado "rechazar cualquier afirmación descabellada" que aparezca en sendos lanzamientos puesto que está "cansado" de la forma de actuar de Harry y Meghan Markle. "Fue muy relevante que cuando lanzaron el tráiler de Netflix, Guillermo y Kate estaban en Boston; el estado de ánimo dentro del círculo cercano del príncipe, por lo que pude ver, no era de ira, sino más bien de cansada resignación, un 'aquí vamos de nuevo', y casi de desconcierto", ha dicho.

Low ha explicado que "como ahora están acostumbrados, solo desean que todo se detenga" y que el príncipe heredero, aunque "hombre muy cauteloso", no va a permitir "que los ataques contra su familia sigan siendo descontrolados".

No optará, cree el experto, por "agravar las cosas", pues "siempre le ha dicho a su equipo que no se involucre en venganzas", pero sí que considera que "no dejará pasar las peores acusaciones y hará todo lo posible para no alimentar las llamas de lo que ha sido una amarga y dañina disputa familiar".

Cuando Kelly le ha preguntado si después del 10 de enero, fecha en la que sale a la venta la autobiografía, los duques de Sussex "seguirán teniendo mucho más para lanzarles" a Guillermo y Kate, Low ha respondido que no.

"Es normal que lo hayas pensado, pero quizá tras la serie y el libro, terminarán con esto y seguirán adelante. Porque eso es lo importante: no pueden seguir siendo ese tipo de pareja que sigue quejándose del pasado. Tienen que mirar hacia adelante, tienen que definirse a sí mismos y cómo quieren ser vistos en el futuro", ha zanjado.

"Una vez que [Harry y Meghan] saquen esto de su órbita, lo más probable es que cada vez les escuchemos menos sobre ese frente y más sobre algunas contribuciones" que quieren hacer, ha agregado el experto, que puntualiza que el "cambio de estrategia" ya ha empezado, en vista de que Meghan no ha querido hablar de la familia real en sus últimas entrevistas.

"Se ha concentrado en mensajes positivos. Así que quién sabe. Hasta ahora, su amargura y resentimiento han sido muy profundos, y de ellos han seguido bebiendo", ha finalizado, matizando que precisamente esas "contribuciones" sean la tónica general a partir de 2023.