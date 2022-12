La Tierra es plana

Desde la degeneración o mutación de la derecha del mundo mundial en agrupaciones populistas amantes y promotoras del esoterismo político, empezando por los Estados Unidos y terminando en Cataluña, las palabras no bastan para poder informar sobre lo que hacen y proponen. Pero es que es totalmente imposible hacerlo con aquellos grupos que se basan, totalmente, en el realismo mágico y en decir que se es más que los demás: más valiente, más independentista, más leal, más lo que quieran, excepto más Puigdemont. Waterloo y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), con la ayuda de arribistas y vendedores de crecepelo, se retroalimentan y se complementan.

Desde el principio, cuando ERC, después de analizar lo sucedido en 2017, adoptó el “a veces se gana y otras se aprende”, es decir, la opción más inteligente y seria para, sin renunciar al objetivo final, seguir avanzando para conseguir ser muchos más, los independentistas Deluxe, entraron en cólera. ¿Qué alternativa proponían y proponen al diálogo con el Gobierno de España? Ninguna. Bueno, sí, la “confrontación inteligente”. ¿Y qué significa el palabro? Nada. Seguir engañando.

Este día de la Constitución, unas 4.500 personas, según la Guardia Urbana, convocadas por la ANC y con la participación de la dirección de Junts, se manifestaron en Barcelona para oponerse a uno de los grandes logros políticos conseguidos hasta ahora en la mesa de diálogo: la derogación del delito de sedición. Waterloo lo hizo desde el mismo momento que se supo, y le siguieron todos los que no quieren aprender. Su excusa es la reforma del delito de desórdenes públicos que, y eso es verdad, necesita mejorar. Pero la cuestión no es esta, la cuestión es si pueden aceptar que ERC esté obteniendo resultados. La respuesta es no. No pueden. Vivir de la poesía tiene sus riesgos, sobre todo cuando se impone la prosa, la realidad.