Bryan, en 'First Dates': "Soy sadomasoquista, me gusta que me golpeen en mi miembro"

La cita entre Bryan y Beatriz este lunes en First Dates siguió el guion habitual del espacio de Cuatro, sorprendiendo a los espectadores del programa con sus comentarios y gustos.

El primero en llegar fue el peruano, que comentó que era cantante de reguetón y que su nombre artístico era El Fucking Plantas: "Llevo dos meses en España. Antes hacía rock, ahora mezclo los dos géneros".

Su cita, Beatriz, llegó a continuación y ambos coincidieron en su amor por la música y que eran cantantes. "Mis amigas en Cuba me pusieron como nombre profesional La Sexy Queen".

Beatriz llegando a 'First Dates'. MEDIASET

Ambos pasaron a la mesa para conocerse un poco mejor, comprobar si coincidían en gustos musicales y en estilos para ver si, en un futuro, podían hacer alguna colaboración.

Pero en un momento dado de la cita, Bryan sorprendió a la cubana cuando le dijo: "Soy sadomasoquista. Me gusta experimentar. Me gusta el dolor. No me gusta que me peguen en el cuerpo, pero me gusta que me golpeen en mi miembro", confesó.

"En mis órganos erógenos, haz lo que quieras. He experimentado con velas calientes. Duele, pero es soportable. Es rico", añadió el peruano. Beatriz le contestó que "yo experimento por todos lados".

Beatriz y Bryan, en 'First Dates'. MEDIASET

Bryan no dudó en mostrarle sus dotes como cantante para conquistarla y se levantó de la mesa para cantarle a Beatriz uno de sus temas llamado Mala mujer. "Sin segundas", afirmó Carlos Sobera en la presentación.

"Es obvio que querría una segunda cita con ella y las que sean", afirmó el cantante. Ella también quiso volver a quedar porque "a lo mejor nos convertimos en amigos, hacemos canciones... que todo fluya...".