Gran Hermano continúa triunfando en Argentina con su décima edición, emitida en Telefe, y sus galas y expulsiones son muy comentadas en redes sociales. Pero en este tipo de realities no solo atraen los programas, también su emisión en directo 24 horas, la cual ha dejado ahora un detalle que ha indignado a los internautas.

Recientemente, se ha viralizado un momento en el que Julieta, una de las concursantes, está en la cocina con sus compañeros y les cuenta algo que le ha pasado con un miembro del equipo del formato.

"Fue muy loco lo del celular, me tiró un beso. Le vi la cara. Nunca le había visto la cara así a alguien", narró brevemente y, cuando le preguntaron, contó la situación que había vivido con un cámara del programa, que están tras las paredes y los espejos grabando todo 24 horas.

"En la habitación escucho un ruido, miro y había un celular pegado al cristal. Le veo la cara y, como nos estábamos mirando a los ojos, me tiró un beso. Luego se fue para atrás y no le vi más", aseguró la concursante.

Entonces, su compañero Alfa se mostró indignado con esta situación: "Eso no está bien, que aparezcan con un celular en el cristal no está bien. Es una foto que te robó a ti". "No, debe estar permitido", contestó ella, quitándole hierro al asunto.

juli ahora esta preocupada, se lo dijo a daniela ahora en el cuarto y le fue a contar la situacion a dani y CORTARON los de telefe PARA DENUNCIAR

Algunos tuiteros destacaron que, después, Julieta estaba preocupada al haber reflexionado sobre la situación y el programa, mientras ella se lo estaba contando a su amiga Daniela, cambió de escena en el directo.

A ver, es normal que haya gente mirando atrás de los espejos para controlar la casa, pero lo que cuenta Julieta es gravísimo, saben la cantidad de enfermos que las deben mirar por los espejos cuando se cambian o se bañan?

"A ver, es normal que haya gente mirando detrás de los espejos para controlar la casa, pero lo que cuenta Julieta es gravísimo. ¿Saben la cantidad de enfermos que las deben mirar por los espejos cuando se cambian o se bañan?", criticó otra usuaria.