Las imágenes de Sara Carbonero y su mayor apoyo, Nacho Taboada, tras salir del hospital

Sara Carbonero ha pasado por una temporada convulsa. Sin embargo, se siente agradecida: recibe el apoyo de sus seres queridos, que la cuidan y acompañan en todo momento. Ya lo dijo la presentadora en un post en Instagram, y así se ha visto en las nuevas fotografías que ha publicado la agencia GTRES, en las que aparece junto a su pareja, Nacho Taboada.

En las instantáneas, que fueron tomadas este domingo por la noche, la periodista aparece sentada en el asiento trasero de un todoterreno que conduce el músico. La pareja siguió su camino sin dar declaraciones, cumpliendo con su discreción habitual y demostrando, eso sí, que están el uno para el otro en las buenas y en las malas.

La comunicadora, de 38 años, también fue vista este fin de semana con actitud tranquila y en el interior de su coche. Era la primera vez que reaparecía tras contar a través de un vídeo que había salido del hospital.

Una semana después de ser intervenida de urgencia en la Clínica Universitaria de Navarra tras someterse a una revisión rutinaria, Sara Carbonero recibía este lunes el alta hospitalaria. Una gran noticia que la periodista acaba de confirmar en sus redes sociales, donde con un vídeo que se grabó durante el camino hasta su casa ha desvelado cómo se encuentra. (Fuente: Instagram) Sara Carbonero comparte en Instagram un mensaje tras salir del hospital.

"Este vídeo es de ayer, minutos después de que me dieran el alta, saliendo del hospital. Cuando la felicidad no me cabía en el pecho por el mero hecho de sentir de nuevo el aire en la cara y poder respirar y disfrutar de otro atardecer más", escribía la comunicadora.

"Estoy muy bien", aclaraba. "Muchísimas gracias a todas y todos los que os habéis preocupado, por las innumerables muestras de cariño recibidas estos días. Me abruman y a la vez me llenan de energía para seguir adelante" expresó.

La periodista Sara Carbonero y el cantante Nacho Taboada. GTRES

"Sirva este mensaje de agradecimiento, tanto a los médicos de la Clínica Universidad de Navarra, una vez más, por llevarme en volandas y cuidarme estos días, como a mi gente, la de siempre, ese grupo reducido de personas que no me ha soltado la mano ni un segundo y que me ha hecho ser consciente de lo fuerte que es el ser humano si está rodeado de amor. Gracias también a los medios de comunicación por el respeto y la delicadeza. Ojalá se mantenga este clima de tranquilidad tan necesario", zanjó la periodista.