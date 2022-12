'El programa de Ana Rosa' habla con la madre de Milena, la joven asesinada en Madrid: "Mi hija no era prostituta ni escort"

La muerte de Milena, la joven que desapareció en Madrid y, después, fue hallada muerta en casa de un hombre, ha supuesto un gran revuelo. Tanto es así que este lunes, Mabi Castro, madre de la fallecida, ha decidido comparecer ante El programa de Ana Rosa para desmentir algunas de las afirmaciones que los medios han hecho.

"Estoy muy descontenta con la campaña tan brutal de desprestigio sobre mi hija que ha salido en los periódicos, mi familia no me ha dejado leerlos... se han ensañado con una persona a la que han asesinado y que no ha hecho daño a nadie", ha señalado Mabi.

Muy seria, la mujer ha destacado: "La niña no se dedicaba a la prostitución ni era escort. Tiraba las cartas, hasta donde yo, más o menos, sé". Desde el plató del matinal, Joaquín Prat ha apuntado: "Mabi, da igual a lo que se dedicara su hija. Tu hija es la víctima de un cruel asesino".

Entre lágrimas, Mabi ha agregado: "Ahí está, la están dejando como si ella hubiese hecho algo muy malo. ¿Y si fuese prostituta, qué de malo habría? Han quitado una vida. ¡Una vida!".

Respecto al novio de Milena, Fabián, quien denunció la desaparición de la joven, Mabi ha apuntado: "A este chico no lo conocemos de nada, nadie sabe de dónde ha aparecido. Él es el que ha llevado a mi hija allí -al piso donde falleció-, él y otra persona. Si tu tienes una novia, ¿la dejarías que se prostituyera?".

"A este chico no lo conoce nadie, no es que lo conozca yo, es que no lo conoce nadie...", ha añadido Mabi para, además, señalar: "A este chico lo conocía una nueva amiga de mi hija, ella fue la que la convenció para vivir juntas, ésta no tiene papeles... Al tal Fabián no lo conoce nadie, nadie en Alcalá de Henares, de los amigos, de los padres de los amigos".

"El tal Fabián no ha dado la cara, está escondido". Sobre la amiga, Mabi ha señalado: "Paula me llamó muy preocupada para explicármelo todo, ella no vivía con mi hija y estaba metida en sus asuntos, no eran buenas compañías, no te puedo decir más...".

Finalmente, en lo que respecta a la investigación policial, Mabi ha recalcado: "Nadie me avisó de su desaparición, a mí no me llamó la Policía. Información cero. A mí nadie me avisó, la actuación de la Policía fue deplorable. Esto pasó el lunes, hubo una discusión entre los de la vivienda, vine del hospital de ver a un familiar y me empieza a sonar el WhatsApp de que mi hija había desaparecido. Me puse muy nerviosa, nadie de la Policía me avisó".