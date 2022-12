Òmnium no irá a la manifestación de la ANC sobre la sedición para "no contribuir a la confrontación entre independentistas"

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha anunciado que la entidad que dirige no irá a la manifestación de la ANC de este martes contra la derogación del delito de sedición. "No iremos a remolque de nadie y Òmnium no contribuirá a la confrontación entre diferentes agentes del movimiento independentista y a hacer antipolítica", ha asegurado en una entrevista en 'La Vanguardia'.

Antich celebra la eliminación de la sedición impulsada por el Gobierno y ERC, pero ve con preocupación que "vaya de la mano de la ampliación del delito de desórdenes públicos". Y ha argumentado que "de ninguna forma se pueden sacrificar derechos fundamentales por el camino". Según Antich, la tramitación de la reforma en el Congreso es "muy importante para no criminalizar el derecho de protesta".

Antich ha defendido que Òmnium es partidaria de la "movilización en red de manera consensuada". Y, en este sentido, ha criticado que la ANC haya convocado por su cuenta la manifestación del 6 de diciembre. "Es una convocatoria que impulsó la Assemblea a la cual después se nos pide adhesión", ha asegurado. Según el presidente de Òmnium, las relaciones son fluidas con la ANC y hay una bilateral estable con contactos semanales.

Antich asegura que Òmnium ha hablado con el Govern, con todos los agentes políticos y con todos los movimientos sociales con el objetivo de encontrar "el máximo consenso". Y ha señalado la tramitación de la reforma del Código Penal en el Congreso como un momento "muy importante" para introducir enmiendas y garantizar que "cualquier cosa que se toque del actual delito de desórdenes públicos garantice el ejercicio de derechos fundamentales y no criminalice el derecho de protesta".

"Hemos estado hablando con Esquerra, Junts, la CUP y los comuns. Todos reconocen que no hay nada cerrado y nos confirman que quieren hacer presión política para que la propuesta de ampliación de desórdenes públicos sea enmendada", ha añadido.

Preguntado por los pasos hacia la desjudicialización, Antich ha respondido que en algunos momentos se toman iniciativas que efectivamente se hacen para sacar la resolución del conflicto político de los tribunales, pero considera que son "muy tímidas y muy contradictorias". En este sentido, ha afirmado que Òmnium "no puede celebrar ninguna de las iniciativas de manera completa porque prácticamente todas van de la mano de algún elemento que les preocupa".