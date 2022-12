Así es la vida de Ester Expósito detrás de las cámaras junto a su pandilla "de toda la vida"

Ester Expósito es una de las actrices más cotizadas de nuestro país. Su papel en Élite la lanzó definitivamente a la fama y, desde entonces, ha participado en un buen puñado de series y películas. Ahora estrena su último filme, Venus, junto a Álex de la Iglesia, un proyecto que la tiene muy ilusionada.

De ello ha hablado en una reciente entrevista para Socialité, donde Ester, además de su faceta profesional, desvela cómo es en su intimidad, fuera de las cámaras y de los focos. Esa que es cuando está con su "padilla de toda la vida". "Cuando estoy allí con ellos, vuelvo a ser una chica joven y nada más. No es Ester Expósito, no es actriz, no es nada, y me gusta compartir eso. Los botellones, las fiestas de pueblo... Es algo que me gusta mantener cerca", asegura.

Sobre ser su repercusión en redes, donde es segunda española más seguida, solo por detrás de Georgina Rodríguez, cree que se debe a un "efecto colateral" de trabajar como actriz. "Hay mucho que digerir, mucho que cambiar y hay muchas cosas que echas de menos, porque ya nada vuelve a ser lo mismo", confiesa.

Ester se estrena ahora en el género de terror, algo que la tiene ilusionada y preocupada por las críticas. Ya conoce a las del sector, que dice que han sido buenas, por lo que ahora le interesan las de su gente. "A ver qué tal mi familia".

En cuanto a la presencia de la prensa del corazón en su vida, dice: "No me molesta, pero preferiría que no. Preferiría que las cosas se centraran en lo profesional, aunque yo también comparto alguna cosita".