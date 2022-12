Marta López estalla contra Alicia, la mujer de Jorge Pérez: "Estoy cansada de que digas que los de la TV somos gentuza"

Marta López lleva en Sálvame defendiendo a Alba Carrillo toda la semana. La testigo de la noche de amor entre la modelo y Jorge Pérez ha explotado este viernes, y ha defendido que el ex guardia civil y su mujer, Alicia, se están haciendo las víctimas.

"No sé cómo no os da vergüenza. Yo ya estoy cansada y enfadada", ha manifestado la colaboradora sobre el tema. Tras esta declaración, se ha dirigido a la mujer de Pérez: "Lo siento mucho. Empatizo muchísimo contigo y no sé por lo que estás pasando. Pero aparte de mujer, soy trabajadora, colaboradora, compañera. Estoy cansada de que digas que los de la tele somos gentuza".

"Estoy cansada de que digas que en este programa estamos todos compinchados y os queremos arruinar la vida. Estoy cansada de que digáis que no puede venir nadie a defenderos, porque no es verdad", ha continuado, cada vez más alterada.

"Estoy cansa de que mintáis y de que utilicéis a la gente", se ha dirigido entonces tanto a Alicia como a Jorge. "Estoy cansada de que nos echéis toda la mierda a Alba y a mí", ha continuado. "Dejad de ir de víctimas y de mentir, y decid la verdad", ha gritado, mirando a la cámara.

"Yo he sido la primera que ha intentado ayudarla", se justificaba Marta López sobre su posición con Alicia. Entonces la tertuliana se ha retirado del plató junto a Terelu Campos. "Esto se está yendo de madre, y ahora decir que la víctima es Marta tampoco es", defendía Gema López tras el alegato.