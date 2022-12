Alazne, en 'First Dates': "Lo que más morbo me da es que me empotren"

First Dates celebró este miércoles su especial Second Chances para darle una segunda oportunidad a algunos comensales que no encontraron el amor en su primera visita al restaurante de Cuatro.

Uno de ellos fue Aner, que en mayo de este año tuvo una cita con Sandra, pero, mientras que él sí que quiso volver a quedar, ella lo descartó por la diferencia de edad entre ambos (10 años).

Este miércoles, el vasco volvió a visitar a Carlos Sobera, que le emparejó con Alazne, que también era la segunda vez que iba a First Dates y que coincidió con Aner en que ninguno había salido con pareja del programa.

Durante la cena hablaron de sus profesiones. Él le explicó que era panadero en un negocio familiar y adivinó que su cita era peluquera porque tenía un tatuaje de unas tijeras.

Aner y Alazne, en 'First Dates'. MEDIASET

Poco a poco fueron cogiendo confianza y comenzaron a hablar de sexo. Alazne le dijo: "Lo que más morbo me da es que me empotren", a lo que Aner señaló: "Yo la empotro por delante y por detrás, no tendría problema".

Tras la cena pasaron al fotomatón, donde el buen rollo entre ambos fue palpable cuando ambos se empezaron a dar mordiscos en el cuello mientras se fotografiaban.

Al final, Aner sí que quiso tener una segunda cita con Alazne porque "me ha parecido una chica muy maja". Ella, por su parte, también quiso volver a quedar "para conocernos mejor".