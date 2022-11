Catherine Zeta-Jones desvela que su relación con Michael Douglas ha sufrido altibajos: "Me encanta estar casada, pero es una locura"

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas llevan más de 20 años juntos. Aunque su relación fue bastante criticada al principio ya que entre ellos hay 25 años de diferencia en edad, su matrimonio es uno de los más reconocidos en Hollywood actualmente.

Pero no todo ha sido siempre color de rosa. Y es que la actriz ha ofrecido una entrevista a The Telegraph, donde se ha sincerado sobre varios aspectos de su vida matrimonial.

Zeta-Jones comenta que, durante 2013, ella y su marido vivieron por separado. Esto ocurrió a consecuencia del cáncer de lengua que padeció el actor y y tras diagnosticarle bipolaridad a la británica.

"Es imposible que no haya altibajos si vives con la misma persona y te despiertas con ella todos los días", asegura. Es por ello que el hecho de vivir juntos es la prueba de fuego en cualquier relación, ya que es cuando mejor se conoce a la otra persona.

"Me he estado despertando con Mike durante casi 25 años. Me encanta estar casada, pero es una locura cuando realmente lo piensas", prosigue la artista, para añadir, finalmente, que el respeto es la base de todo y que la diferencia de edad entre ellos "solo son matemáticas".