Nuria Roca recibió este sábado el premio Antena de Oro 2022 en la categoría de Antena de Televisión. Es, sin duda, uno de los premios más importantes para la comunicadora valenciana, que cumple 30 años en la profesión.

Horas después, Roca, exultante, quiso agradecer el cariño de todos estos años y también en apoyo recibido. "Va por vosotros! ✨✨✨✨✨✨", encabeza el texto de Instagram la valenciana, junto a una foto de diferentes momentos de la gala.

"Muchísimas gracias a todos los compañeros por considerar que merezco la Antena de Oro, no sabéis la ilusión que me hace! Hace 10 años ya os lo agradecí en ese mismo escenario y hace 18 años, con la primera también, lo que no recuerdo es si fue en el mismo escenario, ha pasado mucho tiempo…", empieza Nuria.

"Se van a cumplir 30 años desde que me puse por primera vez delante de una cámara, 30 años dedicándome a lo que más me gusta, la televisión, la comunicación, la ficción, contar historias al fin y al cabo… 30 años en los que ha habido de todo, la mayoría bueno, lo malo se me olvida… de presentar tres programas distintos a la semana a que no te den ninguno, de estar en todas partes, a dejar de estarlo y volver a estar, da tiempo a triunfar y a fracasar un montón de veces… cuando eso lo aprendes disfrutas mucho más de esta profesión que es maravillosa", continua.

"Quiero dar las gracias a todos los compañeros con los que me he cruzado en estos 30 años y de los que he aprendido algo, de los que no también me olvido… desde el primero con el que compartí plató, @ximo_rovira en Canal 9, a Chicho Ibáñez Serrador o @pablomotos, imposible nombrarlos a todos, hasta los últimos, @sararamosgarcia, @nachogarciar, @bernibarrachina, al director de La Roca, Alejandro Vàzquez, al productor @juanragonzalo, a todo el equipo del programa, gracias…", enumera Nuria, antes de lanzar el mensaje más emotivo, para su pareja, Juan del Val.

"Pero sobre todo quiero dar las gracias a mi compañero de vida, de vida y de profesión, esta también es tuya Juan. Te amo", le dedica la comunicadora al escritor.