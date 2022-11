La 'maldición' continúa: Lydia Lozano se hace un esguince tras actuar con Las Supremas de Móstoles en el 'Mediaset Night Fever'

Lydia Lozano se ha subido en el escenario del 'Mediafest Night Fever' con Las Supremas de Móstoles a cantar su famoso tema ‘Eres un enfermo’. A pesar de que su instructor, Alejandro Abad, no tenía mucha confianza en ella, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha demostrado que tiene todo lo necesario para defender este mítico hit.

Aunque la entonación no es lo suyo, Lydia ha puesto todo su entusiasmo para dar un buen espectáculo junto a las Supremas de Móstoles. Tanto, que ha puesto al público en pie vitoreando su nombre y ha dejado alucinado al jurado.

La primera en valorar a Lydia Lozano ha sido la nueva incorporación del jurado, Shaila Dúrcal. “Te he visto muy integrada al principio, aunque has perdido el foco a mitad de la canción”, le ha comenzado diciendo a la colaboradora.

Lydia Lozano se convierte en una Suprema de Móstoles más #Mediafest3 pic.twitter.com/66mqUsg3qh — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) November 25, 2022

Aunque la hija de Rocío Dúrcal también ha valorado la pasión que le ha puesto Lydia a su actuación: “Has entregado todo tu ser”, le ha agradecido.

Antonio Castelo, por su parte, ha querido ponerle un toque de humor a su valoración. “Yo creo que Las Supremas de Móstoles es un grupo tributo a Lydia Lozano”, ha comenzado diciendo. Aunque no todo ha sido diversión en sus palabras, ya que Castelo ha comparado la actuación de Lydia con el “muñeco diabólico”.

El último en valorar ha sido Falete, quien ha sido claro y conciso. “Yo hoy te he visto muy hiper pasiva. Has comenzado bien pero después se te ha ido la olla”, ha afirmado. Y ha terminado su valoración con un “si tú te lo has pasado bien…”.

Justo antes de dar paso a la actuación de Rasel y Shakira Martínez, Jorge Javier Vázquez paraba en pleno directo el programa por una aparatosa caída que Lydia Lozano acababa de sufrir. La concursantes, al bajarse del escenario tras actuar con Las Supremas de Móstoles, resbalaba y caía mal: "Es el tobillo".

La maldición de Paz Padilla casi envía de viaje a Lydia Lozano #Mediafest3 #MediafestNightFever pic.twitter.com/65dpFGzivo — Rafael García López 💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) November 25, 2022

Los servicios médicos entraban en el plató de 'Mediafest Night Fever' para atender a la colaboradora y, entre dos sanitarios, ayudaban a Lydia a abandonar el escenario: "Te has pegado una hostia soberana", explicaba Jorge Javier Vázquez.

Lydia Lozano pasaba un momento realmente angustioso y sabía al instante cuál era el problema: "Ha sido el tobillo, lo sé, pero quiero decirle a mi familia que no se preocupe", intentaba tranquilizar.

Tras unos primeros instantes de preocupación, Jorge Javier Vázquez conectaba con Adela González, quien se encontraba en el backstage junto a Lydia Lozano. Allí, uno de los médicos de Mediaset explicaba que la caída de Lydia no había provocado nada grave: "No hay rotura, solo es un esguince de grado uno".

Lydia, algo más tranquila, bromeaba con su mala pata y mandaba un mensaje tranquilizador a Charlie y a su madre: "Estoy bien, me he asustado por caerme otra vez en el mismo plató y también por mis problemas de espalda".