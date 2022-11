Una espectadora de 'La Resistencia' consigue una entrevista para diciembre en el programa tras ganarse a Broncano cantando su canción

Si hay algún programa de televisión donde puede pasar de todo es La Resistencia. En los últimos años, el espacio presentado por David Broncano ha vivido surrealistas situaciones que han arrancado las carcajadas y los aplausos de su público y de las redes sociales.

En la última entrega de esta semana, los espectadores han podido vivir un momento único con una chica del público como gran protagonista del programa. Andrea Cuca, una joven de Burgos, se ha ido a su casa sabiendo que el próximo mes será una de las invitadas de La Resistencia.

En un momento dado, Sergio Bezos pidió a Broncano que hablase con la chica, que se encontraba en la ya famosa piscina de bolas, principalmente porque "es famosa en México", aunque realmente él parecía no saber el porqué.

Cuca ha venido al programa, ha acabado en la piscina de bolas, nos ha contado que ha sido viral en México por una canción suya, ha cantado y la vamos a entrevistar en diciembre.



Estas cosas son la hostia. pic.twitter.com/GF82rbulm2 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 24, 2022

"Yo grabé una canción en un campamento de verano y la gente intentó subirlo, pero no lo hicieron bien. Entonces, hay un grupo mexicano de metal que se llama Cuca también y la canción, por x o por y, acabó en el perfil de ese grupo", comenzó explicando la joven.

Aunque a priori parecía que esa canción no les iba a gustar a los fans de ese grupo, no fue así. Tras varias bromas de Broncano, este terminó animando a Cuca a subir al escenario para cantarla.

"Esta es la que sí me da dinero a mí, porque la otra... no me llega a mí", dijo entre risas la joven, ganándose los aplausos y vítores del resto del público. Tanto pareció gustarles que Broncano le preguntó que cuándo salía el disco y al afirmar que sería a final de año, el presentador lo tuvo claro.

"La podíamos entrevistar, ¿eh?", decía con la mirada puesta en Grisson y Ricardo Castella. Cuca, con la mano tapándose la boca, no podía creer lo que estaba viviendo. "Cuando salga el disco te hago entrevista de cantante ya porque has venido aquí de broma pero ya al ser cantante...", afirmó el presentador, además de reitear otra vez que le gustaba cómo canta.