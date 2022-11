Mariah Carey, acusada de hacer 'playback' al cantar 'All I Want for Christmas Is You' en un desfile

1994 fue un año especial e imprescindible para Mariah Carey, y lo demuestra cada año. Después de estrenar hace 28 años su tema All I Want for Christmas Is You, se ha convertido en un símbolo de la Navidad y poco tiene que hacer para no ser una de las artistas más presentes a final de año. Sin embargo, muchos la acaban de acusar de, precisamente, hacer demasiado poco.

Antes de la llegada de esta festividad, en Estados Unidos están celebrando el Día de Acción de Gracias, que fue este jueves 24 de noviembre. Y, como cada año, la compañía Macy's tuvo su habitual desfile en Nueva York, en el cual la cantante ocupó una parte importante del show.

Mariah Carey asistió a esta tradición anual para dar la bienvenida a la Navidad con su All I Want for Christmas Is You, y lo hizo acompañada de bailarinas de ballet y bailarines vestidos de soldaditos de plomo que lo dieron todo.

Sin embargo, quien no deslumbró con sus pasos fue la protagonista, que aunque iba ataviada con un sorprendente vestido largo rojo y con un paraguas en la mano, apenas se movió. La cantante actuó completamente estática, lo cual no pasó desapercibido en redes.

Pero lo que también se comentó sobre este acto fue la perfecta interpretación vocal de Mariah Carey. Y es que aunque la artista siempre ha destacado por sus capacidades de canto, algunos destacaron que esta actuación la hizo en playback, o eso parecía por sus labios y la pista musical.

When was the last time Mariah Carey didn’t lip sync. — The AK (@TheAntKelly) November 24, 2022

Mariah Carey lip sync rating:

MUCH better than the Rockin’ New Years Eve fiasco of a handful of years back



still not perfect but again why the hell are we making Mariah lip sync



10/10 because she’s giving us her all here even if there are tiny errors#macysparade — Emily Ward - omgitsemilyward on tumblr (@omgitsemilyward) November 24, 2022

"¿Cuándo fue la última vez que Mariah Carey no hizo lip sync?", preguntó un usuario, señalando que suele hacer esta práctica. "Todavía no es perfecto, pero, ¿por qué diablos se está haciendo un lip sync de Mariah?", preguntó otra usuaria que, aun así, alabó la actuación de la artista.

Fun fact. We all have to lip sync on this parade because the floats don't have the capacity to handle the sound requirements for a live performance. Hope y'all enjoyed it anyway. Know that if you come to my shows, the vocals are 100% live! https://t.co/C2bGj63AF6 — John Legend (@johnlegend) November 22, 2018

No obstante, también hubo otro tipo de reacciones que justificaron el uso de playback en ese tipo de desfiles. "Las carrozas no tienen la capacidad de manejar los requisitos de sonido para una actuación en directo", explicó el cantante y el compositor John Legend.