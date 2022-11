Sálvame ha invitado a Begoña Gutiérrez este miércoles para que desmienta las afirmaciones de Isabel Pantoja sobre la demanda que le habría interpuesto. La examiga ha aprovechado para dar más información sobre la folclórica, que la criticó en el Deluxe.

"No me ha llegado la demanda", ha declarado. Además, la invitada ha mostrado el contrato de exclusividad con Isabel Pantoja, desmintiendo así las declaraciones de Alonso Caparrós. No obstante, María Patiño ha comentado que esos papeles correspondían a una propuesta, no a un contrato.

"¿Si este contrato es incierto, por qué no me denuncia?", ha lanzado. "Estoy segura de que ella va a cancelar la gira de Estados Unidos", ha adelantado la examiga. Y lo ha justificado tanto por su amago del médico de este martes como porque "no se están vendiendo entradas".

Sobre lo que opina de Sálvame, Gutiérrez ha dicho que la folclórica asegura que "esto es 'mierdaset'". Kiko Hernández se ha indignado, y ha pedido romper su foto de las instalaciones. Por otro lado, asegura que Agustín Pantoja es peor, con el que han tenido que esconder muchas cosas porque "criticaba absolutamente todo".

Entonces ha lanzado una bomba: Isabel Pantoja le entregó una maleta con todas sus joyas y le pidió que no se la diera a su hermano, Agustín Pantoja.

"Son Bonnie and Clyde", ha definido Gutiérrez sobre los hermanos Pantoja. "Ellos son una sociedad limitada condenada a entenderse, jamás van a ir uno en contra del otro. Está condenada a entenderse con su hermano y dejar a un lado hijos y todo", ha declarado.

"En prensa muy pronto va a salir algo muy fuerte. No me toquéis los cojones", aseguraba la invitada. "La cosa va de tríos", ha dejado caer Gutiérrez. "Económico", ha añadido.