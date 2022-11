Anuel AA y Yailín han intentado mantener su relación lo más alejado del foco público posible. A principios de año, ambos cantantes anunciaron su romance y, desde entonces, habían seguido manteniendo la discreción.

Sin embargo, ahora la pareja de artistas ha vuelto a romper su perfil bajo para anunciar ilusionados que se encuentran esperando un hijo en común. Este será el primogénito para Yailín y el segundo para Anuel, por lo que están viviendo esta nueva etapa de sus vidas llenos de ilusión.

Esta sorpresa no ha sido tan impactante como los padres esperaban. Y es que muchos de los seguidores de Yailín ya habían empezado a sospechar sobre el posible embarazo. La cantante había hecho oídos sordos hasta este momento para poder anunciarlo por todo lo alto.

Así, mediante su cuenta de Instagram, la artista junto con su pareja, Anuel AA, confirman que esperan a su bebé para la primavera del año que viene. La pareja ha organizado una fiesta donde también han confirmado el sexo de su bebé, una niña.

El motivo por el que han preferido esperar es para evitar cualquier tipo de problema y estar seguros de que todo iba a ir bien. Como ellos mismos han confirmado, su mayor miedo era que pudiera haber problemas y no llegara a término.

Una vez superado todo esto, la pareja se prepara feliz e ilusionada para este gran paso en su relación. Según ellos mismos han confirmado, su vida ya gira en torno a su pequeña.

"Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amaba de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí, me siento superfeliz, la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo, no tengo palabras, aquí tu papi y yo te hicimos con mucho amor, estamos esperando tu llegada, mi gordita", ha publicado la futura madre en su perfil.