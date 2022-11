Miley Cyrus sufre una crisis de ansiedad en mitad de su concierto y lo para para explicar cómo se siente

El concierto de Miley Cyrus en México ha dejado una dura anécdota por parte de la cantante. La artista ha sufrido un ataque de ansiedad que le ha obligado a parar el evento, aunque no para marcharse al camerino como podría haber hecho cualquier otro músico.

Miley paró el concierto precisamente para explicar y contarle a sus fans cómo se sentía, lo que ha sido muy valorado por ellos pues lo han tildado de una actitud de valentía muy memorable.

"¿Alguien alguna vez se ha sentido con mucha ansiedad sin razón aparente y muy insegura? Me siento así ahora y no sé por qué. Tenía miedo porque me sentía sola pero ahora os veo y sé que no estoy sola", comenzó diciendo la artista.

"¿alguien alguna vez se ha sentido con mucha ansiedad sin razón aparente y muy insegura? yo me siento así ahora y no sé por qué, tenia miedo porque me sentía sola pero ahora os veo y sé que no estoy sola, si mi música os ayudó vamos a superar esos miedos juntos"

"Siento que todas estas canciones que estaban destinadas a ayudaros ahora son para mí… Realmente necesito escuchar esta canción más que a nadie ya que trata sobre no rendirse", pronunció antes de cantar The Climb.

Además, aseguró que hay más canciones que le ayudan en un momento personal complicado. "Escribí Mother's daughter y ahora canto Don't fuck with my freedom (no jodas mi libertad) a mí misma porque siento que soy la única persona que me impide seguir", aseguró

"Nadie más tiene el poder y control de expresar nuestras creencias, filosofía, actitudes o decidir si hoy es un mal o buen día. Y me he dado cuenta de que estoy jodiendo mi propia libertad. Es irónico", sentenció ante los aplausos de los fans.