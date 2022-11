Adele rechaza una suite de 300 metros para irse al hotel de la competencia en Las Vegas

Durante las próximas semanas, Adele estará dando una serie de conciertos en Las Vegas que le reportarán pingües beneficios. Es algo normal en la carrera de multitud de artistas. Sin embargo, aunque se prevé un éxito asombroso, no es oro todo lo que reluce: según ha dado a conocer el Daily Mail, lo que está ocurriendo ajeno al espectáculo está siendo completamente diferente a lo que había planeado.

No es solo que el show haya comenzado con varios meses de retraso, sino que muchos están sorprendidos con las exigencias de diva de la artista británica, que ha rechazado la suite de lujo en el Palazzo Suites del Casino Rio, propiedad del Caesars Palace, en cuyo Colosseum tienen lugar los conciertos, que la empresa le había ofrecido para su estancia en la famosa ciudad del desierto de Nevada.

Adele, que se está embolsando alrededor de un millón de dólares por show, no ha aceptado el alojamiento de 300 metros cuadrados y en cuyo pack va mayordomo incluido. Y eso que solo tenía que pasar en ella los fines de marzo desde estas fechas hasta marzo del año que viene, en teoría junto a su hijo Angelo y su pareja, el representante Rich Paul.

La suite rechazada tiene su propio nombre, Fairway Villa, y posee todas las prestaciones que se puede esperar para una habitación que supera los 3.800 dólares por noche: dos habitaciones, dos baños de mármol, zona de comedor con bar, dos servicios de limpieza al día e incluso una increíble televisión de 80 pulgadas, amén de las propias comodidades del hotel.

Asimismo, es una de las habitaciones más seguras y con mayor intimidad del recinto, dado que a las llamadas villas solo se puede acceder a través de su propio camino privado.

Según algunas fuentes consultadas por el susodicho diario, Adele tuvo un "ataque" después de que le ofrecieran dicha habitación, dado que ella esperaba que la alojasen en una suite aún más exclusiva y dentro de lo de la Augustus Tower.

Sin embargo, dichos alojamientos solo lo pueden reservar los clientes más importantes del casino, no alguien a quien tienen "en nómina", razón por la cual no le han facilitado ninguna de estas habitaciones a pesar de las palabras de Adele, que pidió que le facilitasen una.

Un comportamiento "de diva, a lo que ya estamos acostumbrados en Las Vegas", según una de las fuentes, que ha tenido una segunda parte, porque la autora de éxitos como Skyfall o Rolling in the deep se va a alojar en The Wynn Resort, la cadena rival del Caesars Palace, y que también intentó que Adele estuviese con ellos haciendo su espectáculo.

Además, el hotel elegido está justo al lado del hotel que le ofrecieron. Hay quein apunta que la posible enemistad entre Adele y el Caesars Palace provenga del plantón que les dio la artista, dado que estos conciertos tendrían que haberse llevado a cabo el pasado enero, si bien Adele, el día antes de comenzar, los canceló asegurando que ni ella ni su equipo estaban preparados debido a cómo les había afectado el coronavirus.