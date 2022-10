Adele, dispuesta a cumplir uno de sus sueños: irá a la universidad para estudiar Literatura Inglesa

El éxito musical de Adele no significa que la artista haya cumplido todos sus grandes sueños. La cantante de Hello lleva tiempo con muchos proyectos en su mente y ahora está a punto de cumplir uno de ellos. La londinense irá a la universidad.

Adele comenzará sus conciertos de residencia en Las Vegas la próxima semana, a pesar de que tuvo que suspender varias citas por problemas de logística y salud anteriormente. Sin embargo, tras esos eventos, la artista tiene por delante la posibilidad de cumplir uno de los sueños de su vida.

La autora de Easy on me quiere ir a la universidad para graduarse de la carrera de Literatura Inglesa, tal y como reveló a The Sun en su última entrevista: "Si no hubiera triunfado en la música, seguramente a día de hoy sería profesora".

Sin embargo, a pesar de esa idea, la cantante asegura que no cambiará de trabajo: "Desde luego, mi intención es utilizar esa pasión por la literatura en lo que ya hago, pero no es que vaya a cambiar de trabajo. Siempre quise ir a la universidad, ojalá hubiera vivido esa experiencia antes".

Adele cursará el grado de manera telemática para no dejar de lado su carrera musical. "Lo haré online, con un tutor personal. Ese es mi plan para 2025. Es solo obtener las calificaciones", afirmó.