Ester Expósito saca su lado más personal en una entrevista a su tío Ángel: "Soy un desastre"

La actriz Ester Expósito se encuentra en plena gira de promoción de Venus, su nueva película, que es un thriller de terror psicológico que se estrenará en España en el próximo mes de abril. Por esa razón, la joven de 22 años ha visitado la COPE para conceder su entrevista más especial a su tío Ángel Expósito, presentador de la La linterna.

En el espacio radiofónico, la artista ha desvelado que aún sigue viviendo en casa de sus padres. "Se preocupan mucho por mí y viven todo muy intensamente, lo bueno y lo malo", ha explicado la joven.

Eso sí, también ha demostrado que tiene algún que otro roce con ellos, visible en una llamada en directo de su madre para regañarle por el desorden de su habitación. "Os voy a matar, pero lo reconozco, soy un desastre", ha afirmado Ester.

📷“Tengo una foto en casa en la que estás en el circo con un leoncito en brazos; fuimos al circo con todos los sobrinos”



⚽“La primera vez que fuiste al Bernabéu te llevé yo”



Uno de los momentos más emotivos llegó cuando el periodista le preguntó si durante se infancia se imaginó que alcanzaría tanta fama. "La verdad es que no me imaginaba tanto el día a día. Me imaginaba el tipo de proyectos que quería hacer, a donde quería llegar, me imaginaba una carrera madura y de largo recorrido. Imaginaba trabajar con mis ídolos, aquello era mi ilusión", ha confesado ella.

De lo que no ha querido hacer declaraciones es de su vida sentimental junto a Nico Furtado, con quien lleva saliendo desde hace alrededor de un año y con el que posó por primera vez públicamente el pasado mes de septiembre.