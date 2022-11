Pablo Motos, en 'El Hormiguero': "No sé el número de pastillas que me tomo al día"

Tras la entrevista este lunes a David Verdaguer, que presentó en El Hormiguero su nueva película, Reyes contra Santa (estrenada el 18 de noviembre en cines), Pablo Motos dio paso a la sección de Trancas y Barrancas.

En ella, las hormigas quisieron saber qué nivel de 'viejunismo' tenían tanto el invitado como el presentador con El Abuelómetro: "Queremos ver si vosotros, en la vida normal, tenéis espíritu de abuelo", explicó Trancas.

"¿Tomáis más de cinco pastillas al día?", preguntó Barrancas. Ambos contestaron que sí, pero el valenciano sorprendió a todos diciendo: "No sé el número de pastillas que me tomo al día. Unos tres puñados, más o menos".

Y aclaró que "son todo suplementos", mientras que el actor señaló que "sobre todo tomo pastillas naturales y alguna para dormir, también. Cuatro o cinco".

"¿Os duele algo en este momento?", quiso saber Trancas. Los dos contestaron afirmativamente porque el intérprete ya había comentado en la entrevista que estaba con un dolor muy fuerte de muelas.

"Llevo dos semanas con el dedo gordo averiado boxeando. Este deporte no lo puedes explicar, si no lo haces, no lo entiendes porque tiene adrenalina. Mi profesor me golpea para aprender", comentó Motos.