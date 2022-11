El mercado erótico es uno de los más atractivos llegada esta época del año. Primero, porque ya es tiempo de Black Friday y son pocas las marcas que no se animan a llenar de ofertas y descuentos algunos de sus productos más deseados. Después, porque la Navidad está a la vuelta de la esquina y los más previsores (¡y ahorradores!) estamos aprovechando las rebajas negras para comprar nuestros regalos antes de que comiencen los problemas de stock. Aunque, con toda la locura que desata esta promoción, a veces, resulta muy difícil acertar si no tenemos a mano la carta de Papá Noel o de los Reyes Magos.

Y es que parte de la magia de desenvolver un paquete parte de no saber qué esconde; aunque conlleve una serie de dificultades para los que regalamos. ¿O no? Atender a las reseñas de los productos o tener en cuenta los artículos que más se buscan en estas fechas siempre es sinónimo de acierto y los juguetes eróticos no suelen fallar. ¿Aprovechamos los descuentos de Diversual para regalar alguno de los favoritos? Para él, para ella, para parejas, ¡hay modelos para todos los gustos y bolsillos!

Tres juguetes eróticos rebajados

El succionador de clítoris clásico, al 50%. A día de hoy, todo el mundo ha escuchado hablar de Satisfyer, la marca (y el dispositivo erótico) que revolucionó la masturbación femenina. Pese a que su popularidad surgió hace unos años, todavía continúa siendo uno de los favoritos del mercado. El modelo Pro 2, rebajado un 51% en el Black Friday de Diversual, ofrece 11 niveles de succión y está diseñado con tecnología Air Pulse para envolver el clítoris y estimularlo sin contacto. Ah... ¡y es sumergible!

El Satisfyer Pro 2. Diversual

Vibrador para parejas, al 40% de descuento. Quien diga que los juguetes eróticos solo son para disfrutar en solitario... ¡no sabe lo que se está perdiendo! De hecho, hay algunos diseñados para parejas, como el modelo Omega, rebajado un 40% en el catálogo del ecommerce. Este modelo ofrece cuatro niveles de intensidad y siete modos de funcionamiento de los que se sirve para estimular vagina, clítoris y pene al mismo tiempo.

Vibrador para parejas Omega. Diversual

Satisfyer Men Heat Vibration, al 26% de descuento. La marca del succionador de clítoris más conocido, también cuenta entre sus juguetes con un masturbador para el pene, que simula el sexo oral. Entre sus funcionalidades destacadas encontramos su función calor, para proporcionar una sensación más placentera. Este modelo, rebajado un 26%, cuenta con 10 modos de vibración y 11 intensidades que se activan desde cuatro botones muy intuitivos.

Satisfyer Men Heat Vibration. Diversual

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Diversual y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.