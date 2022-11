A estas alturas del año, parece impensable pensar en Navidad. Aunque Mariah Carey haya revolucionado las redes sociales al dar ya por inaugurada la temporada del All I want for Christmas cuando apenas han pasado unas horas desde el fin de Halloween, el común de los mortales necesitamos algo de tregua antes de empezar a pensar en villancicos, decoraciones temáticas, asistencia a las comilonas familiares de amigos, regalos... Sin embargo, y aunque no queramos reconocerlo, hacer las compras navideñas en noviembre sale más barato que si apuramos el calendario. ¿El motivo principal? La llegada del Black Friday

Coincidiendo este 2022 con el 25 de noviembre, el Viernes Negro es la fecha oficial del ahorro: son muchos los ecommerce que rebajan sus artículos para que podamos adquirirlos a mejor precio. Desde los juguetes que más ilusión harán a los más pequeños de la casa hasta dispositivos electrónicos, ropa, calzado y mucho más. Así, la previsión puede ayudarnos a ahorrar este año bastante dinero de cara a las fiestas, pero para lograrlo, hay que tener en cuenta los precios actuales, los periodos de devolución y las ofertas aplicadas.

Cómo ahorrar esta Navidad

Lo primero que debemos hacer es pensar en las personas a las que vamos a regalar y con qué detalle queremos obsequiarles este año. Nuestra recomendación es que, una vez tengamos todo esto pensado, elaboremos una wish list exclusiva para este listado. Con ello, nos aseguramos de que tenemos los artículos bajo control para compararlos en diferentes ecommerce y comprarlos, finalmente, en el que más dinero nos ahorremos. En esta línea, adquirir los presentes con antelación también nos será de gran ayuda para llegar a tiempo para Navidad. Muchas firmas, conscientes de esta organización necesaria, amplían sus periodos de devolución para que no haya ningún problema si nuestro destinatario necesita devolverlo pasado el Día de Reyes.

Lo mismo ocurre con los juguetes, los productos más demandados llegada esta época del año. Estos son los primeros en sufrir las faltas de stock y no hay año en el que no advirtamos de que ser previsor es la mejor opción con los regalos infantiles, sobre todo si en su carta navideña se incluyen algunos de los más demandados del año. Y es que, aunque hay mucha oferta, siempre hay algunos modelos que se vuelven populares entre los pequeños. Estos, además, suelen estar sujetos a ofertas para el Black Friday, por lo que esta campaña es una buena oportunidad para ahorrar algo de dinero en estas compras.

