Sálvame ha protagonizado un gran momento de incertidumbre y preocupación este viernes. Y es que el programa de Telecinco le encargaba a María Patiño y Terelu Campos que le comunicara a Lydia Lozano "la peor noticia a nivel mediático de los últimos años".

La colaboradora aludida, quien no tenía que asistir al plató en la tarde del viernes porque se encontraba en plena preparación de la segunda gala del Mediafest night fever, ha sido recogida por todos los tertulianos y otros miembros del equipo del programa. Asustada, ha roto en llanto pese a que sus compañeras le han asegurado que toda su familia estaba bien y no era una noticia sobre salud.

Todo el equipo que acompañaba a Lozano la acompañaba a plató, mientras la animaba con cánticos. Pero se ha tenido que esperar al final de la tarde para conocer lo que ocurría. "Esto es lo que te espera mañana", le anunciaba Campos. Y es que Al Bano Carrisi visitará este sábado el Deluxe.

Lydia Lozano, antes de conocer la noticia. Mediaset

La información ha tardado mucho en llegar, pues, siguiendo la tónica habitual del programa, han alargado la espera. De hecho, les han mostrado antes un avance de la información a cada uno de los colaboradores e incluso a miembros del público.

La tristeza ha ido en aumento cuando le han dado la noticia. "Mañana yo no puedo sentarme con Al Bano. Ese rechazo que me hizo públicamente me hizo mucho daño. Me pueden echar, asumo el despido, pero no me voy a sentar con él", ha insistido Lozano, asegurando que su encuentro con él fue el peor día de su vida laboral.

Pese a que Al Bano visitaría el programa de Telecinco para hablar de su presunta relación con Patricia Donoso, la periodista se niega a coincidir con él. "Yo dije y juré que no volvería a hablar del tema. Es romper mi diginidad", decía entre lágrimas.

David Valldeperas ha intentado tranquilizarla asegurándola que el cantante "no ha puesto ningún veto", pero ella ha repetido que no estará en el Deluxe. Habrá que esperar para ver si finalmente Lydia Lozano estará en el plató del programa del sábado para cerrar su capítulo con Al Bano Carrassi.