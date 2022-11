A días de celebrarse el Mundial de Qatar 2022 aún continúa el goteo de nombres de artistas que, finalmente, no actuarán en la gran ceremonia de apertura. Alicia Keys, Rod Stewart, Dua Lipa... Y algunos de ellos han rechazado ofertas millonarias como denuncia al incumplimiento de la promesa del país de respetar los Derechos Humanos. Y, precisamente, sobre este tema se ha pronunciado ahora Chanel.

La artista hispano-cubana es la intérprete de TOKE, el tema oficial de la Selección Española de Fútbol. Y, ante la posibilidad de actuar en el país árabe, ya declaró que, si tuviera que ir, lo haría "con su equipo LGTBI".

Aun así, la representante de España en Eurovisión 2022 recalcó que su tema no es el oficial del torneo, por lo que no tiene que actuar allí. "Mi canción es para apoyar a La Roja y estoy muy contenta de que así sea", declaró frente a la prensa en un photocall.

"No voy a ir a Qatar, no es la canción del Mundial. Es mi segundo single que ha sido seleccionado para apoyar a La Roja", añadió y, además, reveló cómo se enfrenta a las críticas que ha recibido. "Siempre me quedo con lo positivo, con lo bueno, que es el trabajo duro, el arte y lo que pueda aportar yo como artista encima de un escenario".

Después, una reportera le preguntó por la decisión de Shakira de no ir a la celebración porque el país no respeta los derechos de las mujeres. "Estoy de acuerdo con ella, yo tampoco voy a ir a Qatar por el mismo motivo. Es una decisión propia y es personal", respondió tajantemente.

Por ello, Chanel quiso matizar las declaraciones que hizo anteriormente: "Soy muy nueva en esto de hablar en público y hay veces que no sé... Entonces, cuando dije por primera vez que tengo claros mis principios, me refería a esto".